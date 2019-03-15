Новости
"Сирийский перелом" доберется до Хабаровского края
Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" отправился по городам России с Казанского вокзала Москвы". Акцию проводит министерство обороны России по решению президента страны для демонстрации успехов вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.
Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Мурманска и обратно. Состав пройдёт около 30 тысяч километров по всей стране и финиширует в парке "Патриот" в День независимости Сирии – 27 апреля. Свою первую остановку агитпоезд уже совершил в городе оружейников – Туле.
На передвижной экспозиции представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов. Большая часть экспонатов располагается на открытых платформах. Что-то из этой техники до сих пор стоит на вооружении разных стран, но некоторые экземпляры выпускались единично.
Например, бронированный автомобиль YPG Eagle Head был изготовлен в Турции для курдских вооружённых формирований. В боях машина была утеряна и захвачена сирийскими боевиками. Российские войска отвоевали его в прошлом году. Второго такого автомобиля в мире не существует. Бронетранспортёр ОТ-64 SKOT достался России неповреждённым. В нём передвигались 10 десантников, но при наступлении воинской бригады боевики бросили машину и постарались скрыться в пустыне.
В одном из вагонов будет развёрнута выставка работ военных художников и фотографов. На платформе-сцене поезда выступят творческие коллективы. В поезде будет работать магазин "Военторг", где можно будет приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.
Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов боевых действий, ветеранских организаций, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 139
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 330
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 164
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 670
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136