"Сирийский перелом" доберется до Хабаровского края

Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" отправился по городам России с Казанского вокзала Москвы". Акцию проводит министерство обороны России по решению президента страны для демонстрации успехов вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Мурманска и обратно. Состав пройдёт около 30 тысяч километров по всей стране и финиширует в парке "Патриот" в День независимости Сирии – 27 апреля. Свою первую остановку агитпоезд уже совершил в городе оружейников – Туле.

На передвижной экспозиции представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов. Большая часть экспонатов располагается на открытых платформах. Что-то из этой техники до сих пор стоит на вооружении разных стран, но некоторые экземпляры выпускались единично.

Например, бронированный автомобиль YPG Eagle Head был изготовлен в Турции для курдских вооружённых формирований. В боях машина была утеряна и захвачена сирийскими боевиками. Российские войска отвоевали его в прошлом году. Второго такого автомобиля в мире не существует. Бронетранспортёр ОТ-64 SKOT достался России неповреждённым. В нём передвигались 10 десантников, но при наступлении воинской бригады боевики бросили машину и постарались скрыться в пустыне.

В одном из вагонов будет развёрнута выставка работ военных художников и фотографов. На платформе-сцене поезда выступят творческие коллективы. В поезде будет работать магазин "Военторг", где можно будет приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов боевых действий, ветеранских организаций, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев.

Маршрут движения поезда в Хабаровском крае: 23 марта 2019 г. с 12.30 до 14.30 часов – пгт Новый Ургал, 25 марта 2019 г. с 11.00 до 13.00 часов – г. Комсомольск-на-Амуре, 26 марта 2019 г. с 11.00 до 13.30 часов – г. Хабаровск.