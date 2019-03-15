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«Тележка помощи» собирают в хабаровском магазине
В одном из хабаровских магазинов появилась «тележка помощи» для сбора продуктов для нуждающихся. За продуктовой и вещевой помощью на Гуманитарный склад Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии ежедневно обращаются многодетные и малообеспеченные семьи, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации или бездомные. А пополняют запасы склада обычные люди - жители Хабаровска. Для того, чтобы запасы пополнялись быстрее и в удобном для многих месте - магазине, организовали акцию «Тележка помощи».
Как сообщает информационный отдел Хабаровской епархии, делая покупки в магазине «Амбар» (по адресу проспект 60-летия октября 210), можно пожертвовать продукты, оставив их в специальной тележке. Волонтеры доставят собранные товары на Гуманитарный склад епархии.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 770-360, 8914554 -03-60 Марина.
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