«Тележка помощи» собирают в хабаровском магазине

В одном из хабаровских магазинов появилась «тележка помощи» для сбора продуктов для нуждающихся. За продуктовой и вещевой помощью на Гуманитарный склад Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии ежедневно обращаются многодетные и малообеспеченные семьи, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации или бездомные. А пополняют запасы склада обычные люди - жители Хабаровска. Для того, чтобы запасы пополнялись быстрее и в удобном для многих месте - магазине, организовали акцию «Тележка помощи».

Как сообщает информационный отдел Хабаровской епархии, делая покупки в магазине «Амбар» (по адресу проспект 60-летия октября 210), можно пожертвовать продукты, оставив их в специальной тележке. Волонтеры доставят собранные товары на Гуманитарный склад епархии.

- Для эффективности нашей благотворительной акции нам требуются волонтеры, которые в свое свободное время смогут находиться рядом с тележкой и доставят ее содержимое на наш склад, - говорят сотрудники соцотдела.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 770-360, 8914554 -03-60 Марина.