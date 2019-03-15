Жителям Хабаровского края компенсировали за горячую воду более 34 млн

Более 210 тысяч жителей Хабаровского края получили в марте компенсацию от муниципалитетов за услуги горячего водоснабжения. Общая сумма компенсации за январь-февраль составила свыше 34 млн рублей. В марте в единых квитанциях за тепловую и электрическую энергию, выставленных ПАО «ДЭК», жители Хабаровского края увидели новую графу «компенсация». В ней отражены суммы, направленные муниципальными бюджетами Хабаровского края для компенсации части расходов потребителей на оплату услуги горячего водоснабжения, предоставляемой АО "Дальневосточная генерирующая компания".

Нововведение связано с вступлением в силу с 1 января 2019 года постановления правительства Хабаровского края №409-пр от 12.10.2017 г. В нем устанавливаются нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Для части жителей Хабаровского края ввод нормативов привел к росту размера платы за горячую воду более чем на 1,7%, установленных законом.

Согласно закону таким потребителям положена компенсация. Документ четко прописывает, что «если рост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствующем месяце года относительно вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за декабрь предыдущего календарного года превысил установленный предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – гражданину предоставляется компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг». Согласно другому документу, размер компенсации определяется органами местного самоуправления ежемесячно на основании информации ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг о суммарных размерах начисленной платы гражданам за все коммунальные услуги. Определив общий размер компенсации, муниципалитет производит распределение сумм компенсации между услугами и доводит эти суммы до соответствующих поставщиков услуг для учета при последующем расчете. Поставщики коммунальных услуг обязаны отразить эту компенсацию в своих платежных документах и уменьшить начисленный платеж на данную сумму.

В марте в адрес филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» информация с рассчитанной компенсацией за горячую воду за январь-февраль была предоставлена администрациями г. Хабаровска, Хабаровского района, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Амурска и г. Николаевска-на-Амуре. Общая сумма составила более 34 млн рублей. Размер компенсации отражен в единых платежных документах, полученных клиентами компании в начале марта 2019 года, в соответствующей графе.