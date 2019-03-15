Хабаровские энергетики снизят температуру в квартирах горожан

- Зимний температурный график на ТЭЦ составляет 100 градусов. Сейчас этот показатель снижен до 70 градусов, - рассказал главный инженер «Хабаровских тепловых сетей» Денис Козуб. - Обращения населения по этому вопросу к нам не поступали.

За регулировку тепла в домах отвечают жилищные организации. Однако, не все они оперативно реагируют на жалобы населения. Чтобы обращения не оставались без внимания, ситуацию держат на контроле городские власти, которые ведут еженедельный мониторинг поступающих в ЕДДС звонков.