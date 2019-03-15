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Хабаровские энергетики снизят температуру в квартирах горожан
В диспетчерскую службу Хабаровска стали чаще жаловаться граждане на жару в квартирах. Повышение температуры воздуха до плюсовых значений фиксируется с конца февраля. В городскую диспетчерскую службу начали поступать жалобы от горожан на жару в квартирах, об этом сообщает «Открытый город».
- Зимний температурный график на ТЭЦ составляет 100 градусов. Сейчас этот показатель снижен до 70 градусов, - рассказал главный инженер «Хабаровских тепловых сетей» Денис Козуб. - Обращения населения по этому вопросу к нам не поступали.
За регулировку тепла в домах отвечают жилищные организации. Однако, не все они оперативно реагируют на жалобы населения. Чтобы обращения не оставались без внимания, ситуацию держат на контроле городские власти, которые ведут еженедельный мониторинг поступающих в ЕДДС звонков.
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