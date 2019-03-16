Молодые семьи Хабаровского края получат субсидии для покупки жилья

Администрация Комсомольска-на-Амуре с 1 по 22 апреля будет принимать документы от нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей. В рамках краевой программы на эти цели можно получить до 35 % от расчетной стоимости жилья. С 27 апреля по 1 июня соответствующие документы начнут принимать и в министерстве строительства края от молодых семей Хабаровска.

Как сообщили в министерстве строительства края, в этом году из краевого бюджета на эти цели выделено 207,7 млн рублей. Семья из трех человек на приобретение квартиры в строящемся жилье может получить около миллиона рублей, из двух человек – до 800 тысяч. Планируется, что всего в этом году участниками краевой программы станут около 180 семей.

- Главный критерий получения государственной поддержки – нуждаемость в улучшении жилищных условий. Соответствующий документ выдают органы местного самоуправления. Очередность формируется согласно даты постановки на учет. Кроме того, с этого года по поручению губернатора края изменены возрастные ограничения для участников программы. Теперь, семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет начиная с 2018 года, при условии признания нуждающимися до достижения 36-летнего возраста, сохраняют право на получение поддержки, - отмечает начальник управления жилищного строительства министерства строительства края Наталья Лыскова.

Кроме того, в случае пополнения в семействе, участникам программ предоставляется дополнительная социальная выплата на погашение части основного долга. При рождении каждого из детей выплачивается по 5% от расчетной стоимости жилья. Этим правом в 2018 году воспользовалось 100 семей.

Участники программы также могут рассчитывать и на снижение ипотечной ставки. Из средств краевого бюджета поддержат семьи, в которых родился первенец. По информации пресс-службы правительства региона, из краевого бюджета выделены средства на субсидирование процентной ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Проведен конкурс среди финансовых организаций, аккредитованных федеральным институтом развития жилищной сферы АО "ДОМ.РФ". Этот вид ипотеки, начиная с марта 2019 г. можно будет оформить в Примсоцбанке.