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Молодые семьи Хабаровского края получат субсидии для покупки жилья
Администрация Комсомольска-на-Амуре с 1 по 22 апреля будет принимать документы от нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей. В рамках краевой программы на эти цели можно получить до 35 % от расчетной стоимости жилья. С 27 апреля по 1 июня соответствующие документы начнут принимать и в министерстве строительства края от молодых семей Хабаровска.
Как сообщили в министерстве строительства края, в этом году из краевого бюджета на эти цели выделено 207,7 млн рублей. Семья из трех человек на приобретение квартиры в строящемся жилье может получить около миллиона рублей, из двух человек – до 800 тысяч. Планируется, что всего в этом году участниками краевой программы станут около 180 семей.
Кроме того, в случае пополнения в семействе, участникам программ предоставляется дополнительная социальная выплата на погашение части основного долга. При рождении каждого из детей выплачивается по 5% от расчетной стоимости жилья. Этим правом в 2018 году воспользовалось 100 семей.
Участники программы также могут рассчитывать и на снижение ипотечной ставки. Из средств краевого бюджета поддержат семьи, в которых родился первенец. По информации пресс-службы правительства региона, из краевого бюджета выделены средства на субсидирование процентной ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Проведен конкурс среди финансовых организаций, аккредитованных федеральным институтом развития жилищной сферы АО "ДОМ.РФ". Этот вид ипотеки, начиная с марта 2019 г. можно будет оформить в Примсоцбанке.
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