Новости
В Хабаровске серьезных паводков не прогнозируется
В этом году из-за малоснежной зимы и низкого уровня воды в Амуре паводка не ожидается.
Контролировать паводковую ситуацию на территории краевого центра помогают превентивные меры. Специалисты управления ГОиЧС, комитетов по управлению районами проводят еженедельный мониторинг состояния малых рек в городской черте. Совместно с предприятиями благоустройства с начала года во избежание подтоплений домов частного сектора на 15 участках малых рек они пропиливали лед и очищали от него водопропускные системы.
На случай масштабного ЧС в Хабаровске есть средства, а также мобильный парк техники - 200 спецмашин, с помощью которых можно оперативно решить проблему.
Специалисты городского управления ГОиЧС готовят план превентивных мероприятий по самым проблемным местам, где проходят русла малых рек.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 143
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 340
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 165
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 675
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136