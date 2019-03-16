В Хабаровске серьезных паводков не прогнозируется

В этом году из-за малоснежной зимы и низкого уровня воды в Амуре паводка не ожидается.

«Возможно, вскрытие льда на Амуре пройдет на 7-10 дней раньше обычного. Уровень воды, на который выйдет река в городской черте, будет на 50-70 сантиметров ниже прошлогодних значений. Напомню, что в 2018 году уровень реки после ледохода составил 175 сантиметров», - рассказала начальник Гидрометцентра Светлана Агеева.

Контролировать паводковую ситуацию на территории краевого центра помогают превентивные меры. Специалисты управления ГОиЧС, комитетов по управлению районами проводят еженедельный мониторинг состояния малых рек в городской черте. Совместно с предприятиями благоустройства с начала года во избежание подтоплений домов частного сектора на 15 участках малых рек они пропиливали лед и очищали от него водопропускные системы.

«В прошлом году в Хабаровске было зарегистрировано 77 случаев подтопления жилых строений и подворий. В этом году через систему ЕДДС от жителей получено 12 таких сигналов. Все они были оперативно отработаны», - отметил начальник городского управления ГОиЧС Андрей Акимов.

На случай масштабного ЧС в Хабаровске есть средства, а также мобильный парк техники - 200 спецмашин, с помощью которых можно оперативно решить проблему.

«Создана карта, на которой отмечены 10 самых низких участков, куда последние три года во время таяния снега приходит вода. Необходимо сосредоточить внимание на них и не допускать подтопления», - сказал первый заместитель мэра Сергей Чернышов.

Специалисты городского управления ГОиЧС готовят план превентивных мероприятий по самым проблемным местам, где проходят русла малых рек.