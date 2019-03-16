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В навигацию в Хабаровске будут работать три маршрута на левый берег Амура
В нынешнюю навигацию, как и прежде, будет работать ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Предприятие стало победителем аукциона.
«25 марта будет подписан муниципальный контракт. Всего во время нынешней навигации в Хабаровске запланировано 3 маршрута и 18 остановочных пунктов. Мы рассчитываем перевезти в этом году свыше 140 тысяч пассажиров», - рассказал заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Андрюшин.
Средняя цена проезда для пассажира составит от 80 до 110 рублей в зависимости от протяженности маршрута. Для малоимущих граждан предусмотрены льготы. Сейчас перевозчик готовит суда к навигации. Всего на речных маршрутах будут работать 4 речных трамвайчика.
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