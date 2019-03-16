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Лучшего хранителя истории выберут в Хабаровске
В этом году заявки на конкурс подали 15 участников. Отборочной комиссии, в которую входят специалисты архивного отдела, историки и краеведы, предстоит определить победителя.
Отборочная комиссия оценила архивы коллекционеров и музейных комнат. Хабаровчанин Алексей Аношин удивил жюри большим собранием значков, на которых изображены исторические вехи нашего города, а Наталья Симоненко представила подлинные документы ветерана военной контрразведки СМЕРШ Валентина Яковлева. Также члены комиссии побывали на заводе пивоваренной компании «Балтика» и в воинской части Восточного округа войск национальной гвардии. Конкурсная комиссия будет работать до начала апреля, после чего подведет итоги. Награждение победителей состоится в канун Дня города.
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