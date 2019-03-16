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Хабаровская молодежь готова бороться против плохого в интернете
Корпус хабаровских киберволонтеров продолжает вести непримиримую борьбу против экстремизма, суицида и наркотиков. Не в реале, а виртуально, используя клавиатуру и «мышку». Молодые люди ищут в Интернете подозрительный контент, содержащий любые противозаконные намерения, чтобы потом уведомить наши органы.
Ребята уже провели огромную работу - всего за год успели провести 93 мониторинга, попутно выявив 84 сайта, 143 региональных и 214 всероссийских сообществ, у которых на страницах был размещен противозаконный контент. Есть успехи и в борьбе с распространением наркотиков: в 2018 году после проверок на достоверность было закрыто 63 сайта, 191 всероссийская и 93 региональных групп в соцсетях. А также «воины света» сумели предотвратить две попытки суицида. Есть успехи, есть.
Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края, рассказал, в каких тяжких условиях порой трудятся «цифровые воины»:
Ребята без работы точно не останутся. На днях в Государственной думе прошло второе чтение законопроекта о противодействии фейковым новостям. Вот где можно киберволонтерам развернуться вширь и вглубь. Без роста количества и качества «клавиатурных бойцов» не обойтись. Для этого участники движения "Корпус киберволонтеров" проходят соответствующее обучение. В этом им помогают сотрудники правоохранительных органов.
Так что битва за умы и сердца подрастающих поколений продолжается.
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