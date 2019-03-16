Хабаровская молодежь готова бороться против плохого в интернете



Корпус хабаровских киберволонтеров продолжает вести непримиримую борьбу против экстремизма, суицида и наркотиков. Не в реале, а виртуально, используя клавиатуру и «мышку». Молодые люди ищут в Интернете подозрительный контент, содержащий любые противозаконные намерения, чтобы потом уведомить наши органы.

Ребята уже провели огромную работу - всего за год успели провести 93 мониторинга, попутно выявив 84 сайта, 143 региональных и 214 всероссийских сообществ, у которых на страницах был размещен противозаконный контент. Есть успехи и в борьбе с распространением наркотиков: в 2018 году после проверок на достоверность было закрыто 63 сайта, 191 всероссийская и 93 региональных групп в соцсетях. А также «воины света» сумели предотвратить две попытки суицида. Есть успехи, есть.

Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края, рассказал, в каких тяжких условиях порой трудятся «цифровые воины»:

«Бывают случаи, когда в социальных сетях идет пропаганда незаконных идей. Часто с молодыми людьми выходят на контакт в закрытых группах. Доступ в них ограничен. Чтобы узнать о происходящем внутри таких вот сообществ, кибердобровольцы становятся участниками закрытых групп». По словам Евгения Демина, ребята трудятся на благо страны совершенно бескорыстно, им ничего не платят, даже свой мобильный трафик тратят на поиск «противоправного контента».

Ребята без работы точно не останутся. На днях в Государственной думе прошло второе чтение законопроекта о противодействии фейковым новостям. Вот где можно киберволонтерам развернуться вширь и вглубь. Без роста количества и качества «клавиатурных бойцов» не обойтись. Для этого участники движения "Корпус киберволонтеров" проходят соответствующее обучение. В этом им помогают сотрудники правоохранительных органов.Так что битва за умы и сердца подрастающих поколений продолжается.