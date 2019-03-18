Хабаровчанок в театре порадовали мужским стриптизом



Хабаровский театр драмы в день премьеры спектакля-шоу «Только для женщин» по пьесе Ladies’ Night Энтони МакКартена и Стефана Синклера был полон женщин. Дамы были разные – молодые и не очень, добальзаковского, бальзаковского и постбальзаковского возраста, кто пришел с кавалером, кто с подругой, были как постоянные зрительницы – почтенные дамы пенсионного возраста, так и совсем молоденькие женщины, видимо, пришедшие в храм Мельпомены впервые. Особо никого они не стеснялись, в порывах не сдерживались.

Мужчин было мало, все-таки не хоккей, а всякие подозрения в фанатстве такого рода интимных развлечений как-то нескрепно, даже либерастично, одни словом, немодно.

Дам было так много, что желающих попудрить носик в уборных комнатах наблюдались почти километровые очереди. Самые смелые хабаровчанки пудрили носы и все остальные запчасти женского естества в мужских туалетах, чем смущали редких мужчин.



О стриптизе

Вместе с перестройкой в Хабаровск пришел и стриптиз. Конечно, можно предполагать, что и в советское время, допустим, комсомольские активистки в банях-саунах под какой-нибудь «И вновь продолжается бой…» баловали высокопоставленных членов КПСС танцами. Но все-таки расцвет стриптиза пришелся на лихие 90-е.

Вчерашние молодые руководители, например, кружков народных танцев, спешно переквалифицировались в стриптизерш. И если была вечерина, то обязательно со стриптизом. Поначалу стриптиз будил фантазию как дело забугорное, запретное. К концу 90-х все граждане насытились, потянуло на родное, советское, вся эта эротическая самодеятельность, кроме скуки, ничего, как правило, не вызывала. Пожалуй, кроме народного стриптиза. Это когда вместо профессиональных танцовщиков и танцовщиц, естественно, «приняв на грудь», на сцену выходили обыкновенные граждане и танцевально демонстрировали под какую-нибудь Верку Сердючку свои впалости, накачанности, обвислости и родинки. Порой это было «с огоньком», порой смешно.

Конечно, в основном это был женский стриптиз. Что касается мужского, то полноценного шоу не случилось. То ли в Хабаровске все мужики, желающие женского восторга, в хоккеисты шли, то ли хвастать было не чем. Иногда бывает грибной неурожай – ни опенка, ни боровичка…



О пьесе

Историю придумали в 1987 году драматурги из Новой Зеландии Энтони МакКартен и Стефан Синклер. Спустя десять лет созданный по ней фильм англичанина Питера Каттанео (в России он шел под названием «Полная обнаженка») получил «Оскара». После чего пьеса триумфально прошлась по всему миру. Французы даже отметили похождения металлургов-стриптизеров своей самой престижной театральной премией «Мольер».

О чем пьеса? В маленьком британском городке закрылось, как сегодня говорят, градообразущее предприятие – металлургический завод. Шестеро безработных мужчин пытаются найти работу.

Одному из героев попадается объявление в газете о том, что за вход в бар, где показывают мужской стриптиз, каждая дама должна заплатить 200 долларов. Они организовали группу стриптизеров.

Кто такой настоящий мужчина? Наверное, тот, кто способен преодолеть «традиционные ценности и скрепы», страх, стеснительность, неуверенность в себе, скепсис окружающих…



«Бывают моменты в жизни мужчины, когда он становится героем. Мы, мужчины, живем ради этих моментов. И судить нас надо по ним. И ради них прощать все лежания на диване перед телевизором, рваные носки, плейстейшн, пятьдесят граммов с друзьями, Соню, Машу и Наташу», - говорит один из героев пьесы.

…Как-то, разговаривая с приятелем, упомянул бывшего директора одного из разорившихся в лихие 90-е хабаровского завода. Судя по слухам, он купил особняк в Голливуде на одной улице с американскими кинозвездами. «Надо же так воровать!» - возмутился я. На что приятель сказал: «Тогда воровали все, тащили все, что могли. Надо же было как-то выживать».Надо же! Наши пролетарии, чтобы выжить, по винтику завод растащили, а кто и дальше пошел, в бандиты. А забугорные воровать - ни-ни, совесть, традиции и воспитание не позволяли, они стриптиз придумали отплясывать. С нашей точки зрения, чуть ли не петушинство вся эта веселость, по факту-то ближе родная вороватая угрюмость…



О спектакле

Спектакль для женщин горожане уже видели в изложении Свердловского академического театра в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Режиссер-постановщик спектакля - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой продюсерства, теории и практики исполнительских искусств Екатеринбургского государственного театрального института Алексей Бадаев. Он же бывший министр культуры Свердловской области и генеральный директор Академического театра в Екатеринбурге.

Теперь г-н Бадаев перенес спектакль на подмостки Хабаровского театра драмы и комедии. При этом, по словам режиссера, это абсолютно другая постановка, с другими смыслами, музыкой и хореографией.

Для мужской части театра это был своего рода бенефис, возможность продемонстрировать умения героев-любовников. И они это продемонстрировали.

Разные характеры, разные судьбы – героев объединяет, с одной стороны, какая-то дикая рефлексия лузеров, сбрызнутая для храбрости «пивасиком», а с другой, как компенсация – детскость. Комедия, даже комедия-буфф, если не клоунада, в стиле а-ля 70-е - с бакенбардами, батниками, мужскими прическами под The Beatles. И странное дело, в этих почти клоунах на сцене, еще и с английскими именами, в этих стриптизерах-металлургах хабаровчанки узнавали своих пацанов - мужей, любовников, женихов, и это придавало долю пикантности происходящему.

Каждый герой был по-своему хорош. Думается, что почти каждая пришедшая на спектакль женщина нашла себе любимчика. Иначе бы не был столь горячим 2-й акт постановки - хореографический.

Оголения под музыку не было. Были танцы: для кого-то – эротические, для кого-то просто чувственные. Зрители подбадривали танцующих, слышны были не только женские визги в особо пикантных моментах, но и мужские выкрики. Жаль, что никто не притащил с собой трубу, как на хоккейный матч.

…Спектакль, скорее всего, станет аншлаговым. «Коммерческим», - скажет кто-то. Наверное. Но ведь это нисколько не умаляет рвение и искренность актеров, красивые танцы и чудно поющий женский дуэт… Порой театр – это не только место, где поплакать или подумать, но еще и место для того, чтобы посмеяться. Главное, чтобы все это было от души.



Юрий Вязанкин