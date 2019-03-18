О технологиях по отъему законно приобретенной собственности в Хабаровске



В редакцию обратился гражданин К. Кроме денег и недвижимости, он рискует потерять и прописку, стать, по существу лицом без определённого места жительства... Гражданин К. в 2017 году на законном основании приобрел у гражданина Ко. жилой дом общей площадью чуть более 10 квадратных метров. Смешной метраж, но сделка была официально зарегистрирована. Новый владелец начал потихоньку осваивать свои владения.

Дом стоял и стоит на земле, что принадлежит муниципалитету. Этот участок по ул. Артиллерийской в Хабаровске находился в аренде у прежнего владельца недвижимости до 2019 года. Свои арендные отношения гражданин Ко. начал в 2005 году, постоянно продолжая договор - под застройку, потом на возведение дома, после окончания строительства - на житье-бытье и ведение приусадебного хозяйства. На все эти действия Ко. имел документы, выданные администрацией г. Хабаровска. Новый хозяин решил переоформить договор на аренду участка на свое имя, не дожидаясь окончания срока действия прежнего документа. В департаменте муниципальной собственности (ДМС) гражданину К. отказали в этом праве.



Суд да дело

Судебная волокита длится порядка полутора лет. ДМС в процессе несколько раз менял своих представителей, которые пытались доказать, что гражданин К. «злодей, каких поискать»…

Дом, который купил К., прежним владельцем был возведен в 2008 году «на земельном участке, предоставленном на основании постановления мэра… для строительства дома». По всем существующим на то время законодательным актам эта «каморка кума Тыквы» соответствовала условиям проживания. Дом приняли, составили документ и присвоили кадастровый номер. То есть органы власти не имели к гражданину Ко. никаких претензий. У возведенной постройки есть домовая книга с отметками о прописанных и выписанных жильцах.

Да, по нынешним временам избушка неказистая – и стены засыпные, и фундамент состоит из просмоленных бревен, что на три венца в землю заглублены. И потолки там тоже низкие. И удобства во дворе. Но свет есть. И газ подвести можно. Да и место там неплохое. Гражданин К. решил стать собственником этого участка земли. Было отказано. Но и арендные отношения ДМС решил не продолжать. И потянулись судебные разбирательства…

Суд выдал предписание провести экспертизу: насколько домишко является стационарным. Специалист прибыл на участок, в присутствии гражданина К. произвел необходимые действия, выдал заключение: мол, постройка временная, ее можно легко, без разрушения снять и установить в другом месте. Так что, гражданин К., освободите территорию! Но К. заказал независимую экспертизу. Она и доказала, что дом - стационарный. На повторную экспертизу у суда, видимо, не было средств. А во время заседания первый эксперт признался, что по ряду признаков домик вроде бы стационарный, но…



По всем фронтам

ДМС решил подстраховаться и усилить доказательную базу, дескать, домишко не только незаконно построен, но еще и сильно ветхий. С этой целью в августе 2017 года целая делегация чиновников прибыла на улицу Артиллерийскую, забыв уведомить о своем визите владельца недвижимости. Но это не помешало ражим экспертам составить акт обследования дома и признать его ветхим.

Стоп. Выходит, что в отсутствие гражданина К. какие-то люди вломились на его территорию, либо сигая через высокий забор, либо взломав замок? И то, и другое попадает под действие Уголовного кодекса.

В суде были предоставлены фотографии дома, сделанные из-за калитки, со стороны улицы. Получается, авторитетная комиссия находилась за пределами участка и заключение о ветхости давала «на глазок»? Тогда нет вопросов по незаконному проникновению, но есть вопросы о компетентности и здравомыслии?

Я-то думал, что дурные годы, когда в угаре перестройки лечили по фотографии, посылали по факсу и наносили удары ниже пейджера, уже прошли. Но ДМС г. Хабаровска вернул меня в действительность. Вот как можно установить процент ветхости дома, а то и степень его аварийности на расстоянии 5-10 метров? Глаз-алмаз, глаз-рентген у чиновников ДМС?

В суде ДМС сделал еще одно открытие, попробовав применить нормы градостроительства грядущих времен к постройке, возведенной в 2008 году. Закон обратной силы не имеет, иначе такая анархия и вакханалия случатся! Но не в Хабаровске. Тут, видимо, все возможно.

Гражданин К. неоднократно обращал внимание суда на то, что срок исковой давности по делам такого рода – три года. То есть в случае нарушения действующего законодательства ДМС мог и обязан был подать иск к гражданину Ко. Это математика: 2008+3=2011. Но вся канитель началась в 2017-м! Когда по всем законам, по всем документам гражданин К. стал законопослушным приобретателем.

Кому-то очень хочется стать «крепким хозяином» за чужой счет? Если суд примет сторону ДМС, то гражданин К. лишится всего. В придачу его обяжут за свой счет снести все якобы незаконно возведённые постройки. Претензии, в том числе и денежные, гражданин К. может адресовать гражданину Ко., местоположение которого - вы будете смеяться - суд за полтора года так и не смог установить. Лихо? В один момент, одним росчерком пера законопослушный гражданин становится маргиналом.



Финт ушами

Пока длились судебные прения и трения, гражданин К. со второй половины 2018 года ни шатко ни валко начал возводить свой капитальный дом. В строгом соответствии с ныне действующим законодательством, с соблюдением всех норм и отступов. И сейчас новостройка общей площадью немногим свыше 55 квадратных метров под черновую отделку, но без крыши гордо возвышается на участке.



В соответствии с ФЗ №340 «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» гражданин К. 27 февраля сего года подал документ на легитимацию своего цельнолитого дома в департамент архитектуры г. Хабаровска.

Появилась еще одна возможность оспорить незаконное, по его мнению, решение суда. К. подал апелляционную жалобу, попросил, в том числе, «по вновь отрывшимся обстоятельствам отправить дело вновь на рассмотрение в суд первой инстанции – для установления необходимости заключения договора аренды (или купли-продажи) земельного участка 1000 квадратных метров по ул. Артиллерийской в г. Хабаровске».

Вот интересно, как сейчас ДМС будет выкручиваться? И что эксперты в суде под присягой будут говорить? Но если такими способами ДМС г. Хабаровска и в дальнейшем собирается разбираться с законопослушными арендаторами, то боюсь, что бывшая 7-я столица не то что городом–миллионником не станет, но и начнет резко терять население. Кому понравится жить в населенном пункте, чиновники которого по «велению левой пятки» могут лишить вас как законно приобретенного земельного участка, так и недвижимости? Хотел бы ошибаться, что на примере, как у гражданина К. , отрабатывается очень мерзкая по своей сути, но чертовски прибыльная схема по «отжиму» законно приобретенной собственности с возможной дальнейшей реализацией. Вечный двигатель.





Андрей Дунаевский

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Пункт 5 статьи 16 ФЗ №340 от 03.08.2018: «Правообладатель дачного или садового земельного участка, правообладатель земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона начаты строительство или реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства, вправе до 1 марта 2019 года направить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления предусмотренное частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства. При этом применяются положения статьи 51.1, частей 16 - 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется».