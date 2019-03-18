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В Хабаровске построят еще один нефтеперерабатывающий завод
"Нефтегазхолдинг" планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ мощностью 5 млн тонн, сообщают СМИ со ссылкой на зампреда краевого правительства - министра экономического развития региона Виктора Калашникова. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, введенный в эксплуатацию в 1935 году, обеспечивает около 30% потребностей в нефтепродуктах в Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО и Приморье. Инвестиционная программа модернизации завода оценивается в более чем $3 млрд.
В 2017 году Хабаровский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти. С учетом возвратного акциза для среднего завода 3 тыс. рублей на тонну и повышающего коэффициента 1,6-2 в 2019–2024 годах ННК может дополнительно получить 30–50 млрд рублей возвратного акциза.
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