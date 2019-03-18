В Хабаровске построят еще один нефтеперерабатывающий завод

"Нефтегазхолдинг" планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ мощностью 5 млн тонн, сообщают СМИ со ссылкой на зампреда краевого правительства - министра экономического развития региона Виктора Калашникова. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, введенный в эксплуатацию в 1935 году, обеспечивает около 30% потребностей в нефтепродуктах в Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО и Приморье. Инвестиционная программа модернизации завода оценивается в более чем $3 млрд.

"С компанией "Нефтегазхолдинг" обсуждается крупный инвестиционный проект. Эта компания владеет Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом. Его мощность – 4 млн тонн продукции в год. "Нефтегазхолдинг" планирует построить его вторую очередь, которая будет выпускать еще примерно 5 млн тонн нефтепродуктов глубокой переработки. Мы сейчас ведем с компанией переговоры о месте размещения нового предприятия. Понятное дело, в черте города его невозможно построить. Подбираем площадку в Хабаровском районе", - сообщил Калашников.

В 2017 году Хабаровский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти. С учетом возвратного акциза для среднего завода 3 тыс. рублей на тонну и повышающего коэффициента 1,6-2 в 2019–2024 годах ННК может дополнительно получить 30–50 млрд рублей возвратного акциза.