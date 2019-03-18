В Хабаровском крае выделили место для падения отделяющихся частей ракет-носителей

На космодроме Восточный открыли трассу для запусков ракет-носителей (РН) «Союз-2» на орбиту Земли. Теперь с космодрома можно запускать как автоматические, так и пилотируемые корабли (аппараты) к Международной космической станции (МКС). Эту информацию подтверждает госкорпорация «Роскосмос» и компания «Альфастрахование», занимающаяся страхованием космических пусков.