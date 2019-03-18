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В Хабаровском крае выделили место для падения отделяющихся частей ракет-носителей
На космодроме Восточный открыли трассу для запусков ракет-носителей (РН) «Союз-2» на орбиту Земли. Теперь с космодрома можно запускать как автоматические, так и пилотируемые корабли (аппараты) к Международной космической станции (МКС). Эту информацию подтверждает госкорпорация «Роскосмос» и компания «Альфастрахование», занимающаяся страхованием космических пусков.
Как сообщает издание Репортер, в настоящее время пилотируемые пуски к МКС осуществляются с космодрома Байконур (Казахстан). С этого космодрома в 2019 году впервые будет произведен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-14» при помощи РН «Союз-2.1а» в автоматическом (беспилотном) режиме.
Наклонение орбиты действительно может быть использовано для полетов на МКС. Но сегодня трасса открыта только под автоматические космические аппараты на РН «Союз-2.1а» или «1б» - уточнили в «Роскосмосе».
Уже совсем скоро космонавты будут летать к МКС именно на пилотируемых кораблях «Союз МС-14». Поэтому есть высокая вероятность того, что с космодрома Восточный могут начаться и пилотируемые пуски.
Уточняется, что районы падения отделяющихся частей РН уже отведены под эту трассу в Хабаровском крае (для первой ступени) и Охотском море (для второй ступени). Кроме того на Восточном еще открыта трасса для выведения на орбиту спутников ГЛОНАСС. Она имеет наклонение 64 градуса к экватору. Районы падения для отделяющихся частей тоже определены, они в Хабаровском крае (для первой ступени) и Магаданской области (для второй ступени).
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