Жителей Чекунды переселят с покойниками

По данным гидрологов, затопление Чекунды начнется при отметке 254 метра по Балтийской системе. При таком уровне воды затопит местное кладбище и жилые дома, стоящие на первой линии от реки. При отметке в 267 метров - больше половины населенного пункта. Чтобы не допустить экологической катастрофы, решено перенести захоронения. Сейчас власти региона обсуждают варианты нового места. При этом завершить процесс переноса необходимо к концу лета - до прохождения гребня паводка.

Также принято решение о переселении жителей Чекунды в Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. Сейчас в поселке пустуют 44 квартиры, которые после капитального ремонта могли бы занять чекундинцы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, часть семей, по расчетам краевых властей, получит сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке.

- Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через 4 года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение - это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение - переселять. Примерный бюджет - 332 миллиона рублей, - заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Напомним, обвал грунта в реку Бурея произошел в декабре прошлого года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России, власти региона ввели режим ЧС.

Однако военные не ликвидировали завал полностью, а пробили проран для прохода воды шириной в несколько метров. Сейчас есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и стволами деревьев.

Отметим, что в апреле в Верхнебуреинский район направят сразу две группы спасателей - в Чекунду и на место оползня для дноуглубительных работ и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.

- Для бесперебойной и безаварийной работы гидростанции - проблема на данный момент решена. Но для населения Чекунды угроза сохраняется. Если в весенний период мы не ожидаем серьезных последствий, так как снега выпало немного и лед в этом году не толстый, то в конце июля - начале августа, когда начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне в верховьях гор начнется активное снеготаяние - у нас есть серьезные опасения, что в совокупности все это приведет к затоплению 2/3 поселка, - рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.



