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Жителей Чекунды переселят с покойниками
По данным гидрологов, затопление Чекунды начнется при отметке 254 метра по Балтийской системе. При таком уровне воды затопит местное кладбище и жилые дома, стоящие на первой линии от реки. При отметке в 267 метров - больше половины населенного пункта. Чтобы не допустить экологической катастрофы, решено перенести захоронения. Сейчас власти региона обсуждают варианты нового места. При этом завершить процесс переноса необходимо к концу лета - до прохождения гребня паводка.
Также принято решение о переселении жителей Чекунды в Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. Сейчас в поселке пустуют 44 квартиры, которые после капитального ремонта могли бы занять чекундинцы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, часть семей, по расчетам краевых властей, получит сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке.
Напомним, обвал грунта в реку Бурея произошел в декабре прошлого года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России, власти региона ввели режим ЧС.
Однако военные не ликвидировали завал полностью, а пробили проран для прохода воды шириной в несколько метров. Сейчас есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и стволами деревьев.
Отметим, что в апреле в Верхнебуреинский район направят сразу две группы спасателей - в Чекунду и на место оползня для дноуглубительных работ и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.
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