Новые набережные и парки могут появиться в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла защита проектов, которые претендуют на федеральное финансирование в рамках Всероссийского конкурса лучших идей благоустройства общественных пространств. Они прошли рейтинговое голосование и отобраны жителями.

В Амурске при поддержке федерального центра планируется реконструировать городскую набережную. Часть работ уже выполнена в рамках краевых программ. Заменена брусчатка, проведено благоустройство, реконструированы лестничные пролеты, установлены опоры освещения. При получении федерального финансирования. около 100 млн рублей, планируется создать рекреационную зону, обустроить прогулочные площадки, создать парк аттракционов, фудкорт, водно-спортивный клуб, бассейн. Часть средств готовы вложить предприниматели, районные и краевые власти.

Аналогичный проект планируется воплотить в жизнь в Николаевске-на-Амуре. Предприниматели, в том числе резиденты ТОСЭР, готовы вложить средства в строительство яхт-клуба, обустройство парка аттракционов и благоустройство территории памятника Геннадию Невельскому. Кроме того, на набережной планируется установить четырнадцатиметровую фигуру Святителя Николая, покровителя мореплавателей и путешественников. Бронзовую статую город получит в дар от общественного фонда меценатов России. Поддержка инвесторов значительно удешевит проект. В благоустройство, в том числе из средств краевого бюджета, планируется вложить около 28 млн рублей.

Власти Бикина и Советской Гавани, в случае победы в федеральном конкурсе, планируют обустроить сквер молодежи, где появится фонтан, а также центральную площадь.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, заявка от региона, в которую вошли все четыре проекта, будет направлена в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 1 апреля. Победителей назовут в июне.

Вместе с тем, участники заседания также обсудили планы по реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды". Хабаровский край занимает лидирующие позиции в стране по этой программе. Это подтвердили итоги Всероссийского рейтинга эффективности, который составило федеральное министерство строительства и ЖКХ. Регион набрал 72 балла, заняв 7 строчку. В этом году объем федеральной субсидии для региона увеличен - 393,7 млн. Средства будут распределены между муниципальными образованиями.

Напомним, что в 2018 году в крае в рамках проекта было благоустроено 219 дворовых, 86 общественных территорий и семь городских парков. На эти цели из средств федерального бюджета было направлено 249 млн 650 тысяч рублей. Муниципалитеты вложили 129,5 млн рублей, еще около 75 млн – средства краевого бюджета.