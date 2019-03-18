В Хабаровском крае проснулись клещи

В Хабаровском крае продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. По данным министерства здравоохранения края, привито 71564 человека, в том числе 29,6 тыс. детей. Это составляет 70 % от плана. Вместе с тем, в Хабаровском районе зарегистрировано два случая присасывая клеща.

- Оба случая зарегистрированы в районе воинских частей, 47 км от Хабаровска. Это локальные, единичные случаи, и они не уникальны для наших территорий. Годами ранее были обращения и в феврале, и в марте. На сегодняшний день земля еще не оттаяла, и массовое пробуждение паукообразных еще не зафиксировано, - сообщила начальник отдела управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская.

Дети в Хабаровском крае в случае присасывания клеща могут получить иммуноглобулин бесплатно. Что касается плановой вакцинации, для прививок медики используют «ЭнцеВир» и «ЭнцеВирНео детский». Они эффективно защищают от всех субтипов вируса клещевого энцефалита, в том числе смертельно опасных. В первую очередь прививки ставят детям с трех лет, школьникам и студентам, а также работникам, чья деятельность связана с риском заражения.

- В группе риска сотрудники сельскохозяйственных, гидромелиоративных, строительных, лесозаготовительных, промысловых, геологических, экспедиционных и других предприятий. Многих из них иммунизируют по месту работы. Остальные могут сделать прививку в любой территориальной поликлинике. Для этого необходимо подойти на прием к терапевту и сверить противопоказания. На сегодняшний день закончен первый этап вакцинации. Мы приступаем ко второму, - сообщила консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения края Нина Осипова.

По информации пресс-службы правительства региона, прививочная кампания против клеща в Хабаровском крае продлится до 30 марта. Для ее проведения в регион доставлено 118,3 тысячи доз вакцин.

Также в регионе сейчас идет подготовка к обработке территорий в населенных пунктах от клеща. Проводится проверка оборудования, закупка необходимых средств. Основной этап обработки в районах начнется после того, как оттает земля. Работы продлятся до июня.