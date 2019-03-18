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В Хабаровском крае проснулись клещи
В Хабаровском крае продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. По данным министерства здравоохранения края, привито 71564 человека, в том числе 29,6 тыс. детей. Это составляет 70 % от плана. Вместе с тем, в Хабаровском районе зарегистрировано два случая присасывая клеща.
Дети в Хабаровском крае в случае присасывания клеща могут получить иммуноглобулин бесплатно. Что касается плановой вакцинации, для прививок медики используют «ЭнцеВир» и «ЭнцеВирНео детский». Они эффективно защищают от всех субтипов вируса клещевого энцефалита, в том числе смертельно опасных. В первую очередь прививки ставят детям с трех лет, школьникам и студентам, а также работникам, чья деятельность связана с риском заражения.
По информации пресс-службы правительства региона, прививочная кампания против клеща в Хабаровском крае продлится до 30 марта. Для ее проведения в регион доставлено 118,3 тысячи доз вакцин.
Также в регионе сейчас идет подготовка к обработке территорий в населенных пунктах от клеща. Проводится проверка оборудования, закупка необходимых средств. Основной этап обработки в районах начнется после того, как оттает земля. Работы продлятся до июня.
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