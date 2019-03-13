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Хабаровский край наращивает долги
Правительство региона разместило на сайте госзакупок сведения о проведении аукциона на выделение семи кредитных линий до миллиарда рублей каждая. Верхний порог процентной ставки определен в 17,5%.
Эта новость вызвала немало вопросов к губернатору Хабаровского края, который неоднократно заявлял о том, что госдолг необходимо снижать. Впервые в должности главы региона Сергей Фургал сказал об этом на пресс-конференции в декабре прошлого года.
Чуть позже губернатор вновь однозначно высказался относительно кредитов.
Новые кредиты на 7 млрд рублей прокомментировала региональному новостному порталу сотрудник службы экспертов Надежда Томченко, представляющаяся пресс-секретарем губернатора.
Однако даже непосвященному человеку становится понятно, что, перекрывая старые долги новыми, уменьшить нагрузку на расходную часть краевого бюджета проблематично. Вся заявленная экономия, в частности, на содержании чиновников, нивелируется подобными займами.
Евгений Мезенцев
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