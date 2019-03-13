Хабаровский край наращивает долги

Правительство региона разместило на сайте госзакупок сведения о проведении аукциона на выделение семи кредитных линий до миллиарда рублей каждая. Верхний порог процентной ставки определен в 17,5%.

Эта новость вызвала немало вопросов к губернатору Хабаровского края, который неоднократно заявлял о том, что госдолг необходимо снижать. Впервые в должности главы региона Сергей Фургал сказал об этом на пресс-конференции в декабре прошлого года.

- Будет остановлен рост заимствований. Мы прекратим брать кредиты в таких количествах, - убеждал он журналистов.

Чуть позже губернатор вновь однозначно высказался относительно кредитов.

- Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим. Сумма госдолга была 52 млрд, сейчас 49,1 млрд осталось. За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30-35 млрд, госдолг сократить предполагаем до 28-30 млрд - это для нас комфортно, - цитировало агентство ТАСС Сергея Фургала 19 февраля т.г.

Новые кредиты на 7 млрд рублей прокомментировала региональному новостному порталу сотрудник службы экспертов Надежда Томченко, представляющаяся пресс-секретарем губернатора.

- Эти деньги предназначены для погашения ранее уже взятых регионом кредитов. Они берутся каждый год, в зависимости от экономических условий. Финансирование из федерального бюджета? Мы действительно можем покрыть часть финансовых обязательств региона за счет «дешевых» кредитов из федерального бюджета, однако на данный момент Госдумой РФ не предусмотрено финансовых ресурсов для предоставления льготных кредитов регионам на ближайшие три года, - приводит слова Надежды Томченко сайт DVnovosti

Однако даже непосвященному человеку становится понятно, что, перекрывая старые долги новыми, уменьшить нагрузку на расходную часть краевого бюджета проблематично. Вся заявленная экономия, в частности, на содержании чиновников, нивелируется подобными займами.





Евгений Мезенцев