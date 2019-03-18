В правительстве Фургала проходят обыски по делу о многомиллиардных хищениях

В правительстве Хабаровского края проводятся оперативно-следственные мероприятия сотрудниками регионального УФСБ в рамках уголовных дел по хищениям в сфере лесной отрасли. По предварительным данным речь идет об ущербе до 10 млрд рублей.

На данный момент есть информация, что обыски прошли почти у всех заместителей председателя регионального правительства.