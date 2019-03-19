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Хабаровчане хотят видеть «50 оттенков белого»
Конкурс на лучшее название для горнолыжного комплекса «Спартак» стартовал на прошлой неделе, а на него уже подано более 600 вариантов от горожан. Среди предложений: «50 оттенков белого», «Ермак», «Забугор», «Не Фома», «Кибальчиш», «Хабараль», «Скрипучая швабра», «Сопка», «Мачу Пикчу», «Зюзя» и другие.
Напомним, конкурс проходит в четыре этапа. На первом, который продлится до 12 апреля, любой желающий на портале NASHA-GORA.COM может предложить до трёх вариантов названий для нового горнолыжного комплекса. В рамках второго этапа, он пройдет с 13 по 19 апреля, эксперты выберут из множества предложений 10 наиболее достойных. Далее, с 20 апреля по 19 мая, любой желающий сможет выбрать наиболее подходящее имя для базы из 10 отобранных предложений. Автор названия горнолыжного комплекса, которое станет победителем народного голосования, заложит первый камень в основание будущего горнолыжного комплекса и получит денежный приз в размере 150 000 рублей.
В настоящее комплекс «Спартак» не работает. По примерным оценкам, для того, чтобы создать на его месте новую, отвечающую всем современным требованиям спортивную базу международного уровня, потребуется свыше миллиарда рублей.
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