Первая площадка для выгула собак открылась в Хабаровске

Ее краевому центру подарили трое волонтеров-активистов, объединенных любовью к представителям семейства «псовых» подсемейства «собачьих»: Александр Крылов (архитектор), Константин Садовой (автор проекта) и Софья Елисеенко (ей была поручена вся документально-финансовая часть).

Будучи заботливыми владельцами собак, ребята давно хотели создать уютное местечко для цивилизованного времяпровождения со своими лохматыми любимцами. Чтобы воплотить задумку в жизнь, они приняли участие в конкурсе молодежных инициатив, организованном федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», и выиграли 1,5 миллиона рублей. Этих денег как раз хватило на реализацию социального проекта. Около года было потрачено на выбор места, проведение различного рода согласований и оформление нужных бумаг. Участок в 600 квадратных метров муниципалитет выделил хабаровским собаководам в пользование рядом с парком «Северный».

«Прогулочная площадка здесь очень нужна – рядом расположен очень большой жилой массив и люди привыкли водить собак на прогулку именно на это место. Мы спроектировали снаряды для дрессуры по общепринятым стандартам. Позаботились и о поилке для собак, и о «туалете» - установили дог-бокс с биоразлагаемыми пакетами, чтобы хозяева могли сразу прибрать за своими питомцами. С пакетами нам уже помогла, и будет помогать дальше, общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства Хабаровского края». Чтобы собаки могли резвиться, не мешая окружающим, площадка огорожена со всех сторон. Весь процесс строительства занял у нас порядка трех недель», - рассказал Александр Крылов.

«Также мы обеспечили современное уличное освещение. Светодиодные фонари, работающие от солнечных батарей, оснащены датчиками движения. Так что, если кому-то вздумается поиграть с питомцем на площадке поздним вечером, со светом проблем не будет. Вход для всех желающих совершенно бесплатный. В случае, если у нас получится выиграть еще какой-нибудь грант или нас финансово поддержат городские и краевые власти, мы готовы обустроить такие площадки в других районах Хабаровска. Наша главная цель – показать горожанам достойный уровень культуры выгула собак и сделать наш город чище», - дополнил рассказ друга Константин Садовой.

Пока «творцы» раздавали интервью, более десятка владельцев собак вместе с хвостатыми подопечными испытывали спортивные снаряды. Большие и маленькие, породистые и беспородные друзья человека поднимались на лестницы и эстакады, прыгали через барьеры и кольцо, преодолевали качели. И люди, и животные остались очень довольны. Как признались некоторые из собаководов, они приехали оценить достоинства площадки из другого конца города.



