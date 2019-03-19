Хабаровск стал городом, в котором хочется жить 

Церемония награждения участников XI смотра лучших городских практик городов СНГ и ЕАЭС состоялась в Москве. На ней Хабаровск стал обладателем 11 дипломов. Награды вручены городу за создание условий по поддержке одаренных детей, за работу с гражданским обществом, за меры по снижению неформальной занятости населения, за организацию игровых, спортивных площадок и вовлечение в занятия физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья. Комиссия высоко оценила реализованный проект по строительству мусороперегрузочной станции «Южная», внедрение автоматизированной системы по предоставлению компенсации на оплату коммунальных услуг, строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

«Такие конкурсы позволяют обмениваться опытом с другими городами. Большой интерес вызвал реализованный проект, связанный с цифровизацией муниципального хозяйства. Отдельные «умные технологии» у нас уже работают. В идеале необходимо, чтобы житель Хабаровска мог войти в интернет на специальный ресурс, где мог бы получить в электронном виде все муниципальные услуги, видеть работу общественного транспорта, решать вопросы ЖКХ и другие. Кроме того, необходимо внедрять на муниципальных предприятиях современные технологические ноу-хау. Например, перевод уличного освещения на новую систему (экономичные светильники, системы управления) позволяет экономить до 20% средств. Цифровизация – это одна из наших важнейших задач на ближайшие полтора года», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Смотр-конкурс городских практик инициирован городами-членами Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и проводится во взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ; Евразийской экономической комиссией (ЕЭК); Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС). В этом году на нем были отмечены 54 муниципальных образования, муниципальных предприятия и организации. Лучшие разработки будут занесены в базу библиотек городских практик.