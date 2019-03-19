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Хабаровск стал городом, в котором хочется жить
Церемония награждения участников XI смотра лучших городских практик городов СНГ и ЕАЭС состоялась в Москве. На ней Хабаровск стал обладателем 11 дипломов. Награды вручены городу за создание условий по поддержке одаренных детей, за работу с гражданским обществом, за меры по снижению неформальной занятости населения, за организацию игровых, спортивных площадок и вовлечение в занятия физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья. Комиссия высоко оценила реализованный проект по строительству мусороперегрузочной станции «Южная», внедрение автоматизированной системы по предоставлению компенсации на оплату коммунальных услуг, строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.
Смотр-конкурс городских практик инициирован городами-членами Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и проводится во взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ; Евразийской экономической комиссией (ЕЭК); Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС). В этом году на нем были отмечены 54 муниципальных образования, муниципальных предприятия и организации. Лучшие разработки будут занесены в базу библиотек городских практик.
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