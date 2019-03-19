Учреждения образования в Хабаровске в усиленном режиме безопасности

Для ограничения проникновения в здания школ и детских садов посторонних лиц в каждом учебном заведении действует система контрольно-пропускного режима. В учреждениях ведется учет посещений родителей, специалистов обслуживающих организаций и других лиц.

Например, в школе № 30 при проведении проверки специалистам городского управления образования, чтобы попасть в здание, потребовалось предъявить документы и поставить отметки в книге учета посещений. Ответственность за соблюдение контрольно-пропускного режима возлагается на администрацию школы и частную охранную организацию, привлеченную для сотрудничества.