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Застройщики должны предоставить квартиры погорельцам с улицы Нагишкина
Компании ООО «Жилстройреконструкция», которая вот уже 17 лет арендует земельный участок в центре города, на решение вопросов с собственниками жилых помещений отводится полгода. Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с руководством строительной компании. Организация еще в 2002 году получила землю под застройку и должна была решить вопрос с расселением людей из деревянных домов. Однако за это время квартиры были предоставлены лишь половине жильцов, проживающих в домах с большим процентом износа.
Мэр также отметил, что администрация города со своей стороны сделала все возможное, чтобы оперативно решить вопрос предоставления временного жилья пострадавшим. Представитель застройщика, директор компании «Жилстройреконструкция» Олеся Антонец выразила сомнения в сроках решения вопроса. Впрочем, Сергей Кравчук однозначно дал понять, что собирается требовать от застройщика выполнения взятых на себя обязательств.
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