Застройщики должны предоставить квартиры погорельцам с улицы Нагишкина

Компании ООО «Жилстройреконструкция», которая вот уже 17 лет арендует земельный участок в центре города, на решение вопросов с собственниками жилых помещений отводится полгода. Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с руководством строительной компании. Организация еще в 2002 году получила землю под застройку и должна была решить вопрос с расселением людей из деревянных домов. Однако за это время квартиры были предоставлены лишь половине жильцов, проживающих в домах с большим процентом износа.

«Срок вам до октября - пока действует разрешение на строительство. Если за это время проблема не будет решена, землю изымем, а договор - расторгнем. Со своей стороны могу пообещать любую помощь администрации в рамках наших полномочий, но работу за вас мы делать не будем. Обязанность по расселению лежит на застройщике. С этого момента еженедельно вам необходимо предоставлять мне отчет, как движется работа»,- заявил Сергей Кравчук.

Мэр также отметил, что администрация города со своей стороны сделала все возможное, чтобы оперативно решить вопрос предоставления временного жилья пострадавшим. Представитель застройщика, директор компании «Жилстройреконструкция» Олеся Антонец выразила сомнения в сроках решения вопроса. Впрочем, Сергей Кравчук однозначно дал понять, что собирается требовать от застройщика выполнения взятых на себя обязательств.