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Три района Хабаровского края остались без света
Аварийное отключение линии электропередач ВЛ-500 произошло в 22.30 (хбр) 18 марта. Причиной стали аварии на подстанциях "Комсомольская" и "Старт", в следствие чего под частичное отключение попали потребители в 4 муниципальных образованиях края в 19 населенных пунктах, в которых проживает 123 тысячи 579 человек.
- Комсомольский муниципальный район – 5 населённых пунктов;
- Ванинский муниципальный район – 7 населённых пунктов;
- Нанайский муниципальный район – 6 населённых пунктов;
- ГО "город Комсомольск-на-Амуре" (частично).
Для ликвидации нарушения энергоснабжения было привлечено бригады электросетей районов в составе 18 человек и 4 единиц техники.
В 01.10 (хбр) 19 марта энергоснабжение восстановлено в полном объеме.
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