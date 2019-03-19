Три района Хабаровского края остались без света

Аварийное отключение линии электропередач ВЛ-500 произошло в 22.30 (хбр) 18 марта. Причиной стали аварии на подстанциях "Комсомольская" и "Старт", в следствие чего под частичное отключение попали потребители в 4 муниципальных образованиях края в 19 населенных пунктах, в которых проживает 123 тысячи 579 человек.

- Комсомольский муниципальный район – 5 населённых пунктов;

- Ванинский муниципальный район – 7 населённых пунктов;

- Нанайский муниципальный район – 6 населённых пунктов;

- ГО "город Комсомольск-на-Амуре" (частично).

Для ликвидации нарушения энергоснабжения было привлечено бригады электросетей районов в составе 18 человек и 4 единиц техники.

В 01.10 (хбр) 19 марта энергоснабжение восстановлено в полном объеме.















