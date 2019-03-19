Пять молочных ферм появятся в Хабаровском крае

Семь крестьянско-фермерских хозяйств в Хабаровском крае получат 91,3 млн рублей на создание молочных животноводческих ферм. Это предприниматели из сел Благодатное, Федоровка, Заозерное, Малышево и Корсаково Хабаровского района, поселков Кутузовка и Майский Советско-Гаванского и имени Лазо районов.

В результате реализации проектов в течение двух лет будет построено 5 молочных ферм на 550 голов крупнорогатого скота. Плановое производство молока составит 1650 тонн в год. Гранты также получили предприниматели, занимающиеся козоводством. Они планируют создать две молочные фермы.

- Учитывая приоритетность поддержки молочного животноводства, объемы финансирования этого направления по сравнению с прошлым годом увеличены почти в два раза. В этом году мы проведем еще несколько конкурсов: среди претендентов на создание семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. Всего между малыми формами хозяйств будет распределено около 164 млн рублей, - отмечает начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации Андрей Романченко.

В прошлом году гранты по конкурсу получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Правительство края также профинансировало создание пяти животноводческих ферм, в том числе двух – молочного направления.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, гранты малые хозяйства края получают с 2012 года. За это время поддержку получили 174 КФХ, которым выплачено около 507 млн рублей, в том числе 259 из средств федерального бюджета. На эти средства построено и реконструировано 48 животноводческих помещений, 6 убойных пунктов, около 20 теплиц, приобретено 257 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 144,5 тонн элитных семян. Создано около 380 рабочих мест.