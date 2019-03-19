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Пять молочных ферм появятся в Хабаровском крае
Семь крестьянско-фермерских хозяйств в Хабаровском крае получат 91,3 млн рублей на создание молочных животноводческих ферм. Это предприниматели из сел Благодатное, Федоровка, Заозерное, Малышево и Корсаково Хабаровского района, поселков Кутузовка и Майский Советско-Гаванского и имени Лазо районов.
В результате реализации проектов в течение двух лет будет построено 5 молочных ферм на 550 голов крупнорогатого скота. Плановое производство молока составит 1650 тонн в год. Гранты также получили предприниматели, занимающиеся козоводством. Они планируют создать две молочные фермы.
В прошлом году гранты по конкурсу получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Правительство края также профинансировало создание пяти животноводческих ферм, в том числе двух – молочного направления.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, гранты малые хозяйства края получают с 2012 года. За это время поддержку получили 174 КФХ, которым выплачено около 507 млн рублей, в том числе 259 из средств федерального бюджета. На эти средства построено и реконструировано 48 животноводческих помещений, 6 убойных пунктов, около 20 теплиц, приобретено 257 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 144,5 тонн элитных семян. Создано около 380 рабочих мест.
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