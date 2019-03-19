На проекты ТОС в Хабаровском крае выделили 65 млн рублей

В Хабаровском крае начался прием документов на участие в конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений. Заявки от претендентов принимаются до 12 апреля. В этом году сумма грантов на общественные инициативы составляет 65 млн рублей. Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию одного проекта ТОС не может превышать 750 тысяч рублей. От конкурсантов принимаются проекты, направленные на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей.

Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00 (на бумажном и электронном носителе). Конкурсантам необходимо заполнить заявление и оформить свой проект. Заявление, а также документы (их копии) должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны главой муниципального образования и заверены печатью местной администрации. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28, или на сайте комитета в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

Окончательные итоги экспертная комиссия подведет в июне. По условиям конкурса, реализовать свои проекты территориальные общественные самоуправления должны до конца года.

По информации пресс-службы правительства региона, на сегодняшний день на территории края образовано 513 ТОС. За последние три года в регионе проведено 6 краевых конкурсов по поддержке проектов на общую сумму свыше 110 млн рублей. Победителями признано 415 проектов территориальных общественных самоуправлений. Общая сумма самостоятельно вложенных средств граждан составила 60 млн рублей.