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В администрации Хабаровска объединили два управления
Новая структура, которая объединила управления транспорта и промышленной политики и связи, позволит уйти от выполнения дублирующих функций, среди которых легализация трудовых отношений, погашение задолженности по недоимке, мобилизация доходов, проведение конкурсов. Среди новых задач - организация ведомственного контроля, координация работы отраслевых комиссий по урегулированию размера заработной платы и доведению её до уровня не ниже среднестатистических значений по отраслям, городской и районных комиссий по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет и прочее.
Решение об этом приняли депутаты Хабаровской городской думы. С предложением о слиянии на рассмотрение парламентариям внес мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Перед новой структурой также поставлена задача по строительству газонаполнительных компрессорных станций. Создание таких объектов позволит форсировать модернизацию инфраструктуры, решить целый комплекс проблем как городского, так и регионального уровня. Напомним, в Хабаровске уже выделено два участка под строительство газовых заправок. Планируется, что одну из них инвестор откроет уже в июле этого года.
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