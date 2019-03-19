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В Хабаровский край придут снег и сильный ветер
На территории южных (Бикинский, Вяземский, район им. Лазо) и центральных районов Хабаровского края (города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Верхнебуреинский) 20 марта прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильного, метелью, усилением ветра по долинам рек до 13-18 м/с. На дорогах региона возможно образование гололеда
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе на линиях связи. Также сильный ветер и осадки могут привести к нарушениям транспортного сообщения на автомобильных дорогах Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток и Хабаровск – Находка, и дорог местного значений, увеличению ДТП, ограничениям в авиасообщении и работе паромной переправы Ванино - Холмск.
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