Российско-китайский "Гигант" может помочь в расселении аварийного жилья в Хабаровске

Крупная российско-китайская компания готова принять участие в сносе ветхого жилья в Хабаровске. Мэр города Сергей Кравчук встретился с руководителями строительной фирмы «Гигант» и обсудил с ними перспективы участия в городских программах. Основные строительные мощности компании находятся в китайском Хэйхэ и российском Благовещенске. Визит топ-менеджеров фирмы в Хабаровск - ознакомительный.

«Наша фирма занимается строительством на территории Китая и России. В частности, в Благовещенске мы участвуем в возведении социальных объектов по федеральным программам. Мы очень осторожно подходим к работе с частными подрядными организациями. В приоритете сотрудничество с государственными и муниципальными органами власти и участие в крупных инфраструктурных проектах»,- рассказал учредитель ООО "Гигант" Чжан Чэнь.

Задачей первого этапа переговоров стало выяснение перспектив сотрудничества. Российско-китайская компания готова принять участие в реализации федеральной программы расселения аварийного жилья. Однако, сотрудничество в этом вопросе будет зависеть от условий, которые выдвинут строители из Поднебесной.

«Реализация программы по расселению аварийных домов ограничена жесткими рамками, и нас в первую очередь интересует стоимость одного квадратного метра жилья, по которой компания будет возводить жилье. Если ценовая политика устроит обе стороны, то мы готовы к сотрудничеству», - заявил мэр.

В администрации Хабаровска сформирован перечень домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. В списке 79 жилых строений, в них проживают 620 семей.