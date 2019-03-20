Новости
Российско-китайский "Гигант" может помочь в расселении аварийного жилья в Хабаровске
Крупная российско-китайская компания готова принять участие в сносе ветхого жилья в Хабаровске. Мэр города Сергей Кравчук встретился с руководителями строительной фирмы «Гигант» и обсудил с ними перспективы участия в городских программах. Основные строительные мощности компании находятся в китайском Хэйхэ и российском Благовещенске. Визит топ-менеджеров фирмы в Хабаровск - ознакомительный.
«Наша фирма занимается строительством на территории Китая и России. В частности, в Благовещенске мы участвуем в возведении социальных объектов по федеральным программам. Мы очень осторожно подходим к работе с частными подрядными организациями. В приоритете сотрудничество с государственными и муниципальными органами власти и участие в крупных инфраструктурных проектах»,- рассказал учредитель ООО "Гигант" Чжан Чэнь.
Задачей первого этапа переговоров стало выяснение перспектив сотрудничества. Российско-китайская компания готова принять участие в реализации федеральной программы расселения аварийного жилья. Однако, сотрудничество в этом вопросе будет зависеть от условий, которые выдвинут строители из Поднебесной.
«Реализация программы по расселению аварийных домов ограничена жесткими рамками, и нас в первую очередь интересует стоимость одного квадратного метра жилья, по которой компания будет возводить жилье. Если ценовая политика устроит обе стороны, то мы готовы к сотрудничеству», - заявил мэр.
В администрации Хабаровска сформирован перечень домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. В списке 79 жилых строений, в них проживают 620 семей.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 160
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 365
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 182
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 680
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136