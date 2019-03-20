Новости
Более 6 млн рублей направят на "доступную среду" в Хабаровске
В краевом центре за счет средств консолидированного бюджета в прошлом году оборудовали пандусами и поручнями 4 детских сада, 17 учреждений культуры и спорта. В муниципальной программе «Доступная среда» предусмотрено финансирование и для транспортной инфраструктуры.
Однако, низкими темпами в городе ведутся работы по оборудованию остановок общественного транспорта с учетом требований инвалидов-колясочников. Из-за отсутствия звукового сопровождения, остановки недоступны для инвалидов по зрению. Одна из причин - высокая стоимость работ: для обустройства одного остановочного пункта необходимо 2 миллиона рублей. В прошлом году в Хабаровске для маломобильных граждан были оборудованы всего две остановки.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 160
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 365
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 182
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 680
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136