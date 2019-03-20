Более 6 млн рублей направят на "доступную среду" в Хабаровске

В краевом центре за счет средств консолидированного бюджета в прошлом году оборудовали пандусами и поручнями 4 детских сада, 17 учреждений культуры и спорта. В муниципальной программе «Доступная среда» предусмотрено финансирование и для транспортной инфраструктуры.

«Доступность для маломобильных граждан – обязательный критерий при проведении конкурсов на пассажирские перевозки. На маршрутах города работает свыше 250 единиц транспортных средств, из которых 227 оборудованы аппарелями для инвалидов и специальными сидениями. Продолжается работа по обустройству объектов улично-дорожной сети. В Хабаровске из 224 светофоров 94 имеют звуковое сопровождение»,- рассказала начальник городского управления социальной работы с населением Лела Круш.

Однако, низкими темпами в городе ведутся работы по оборудованию остановок общественного транспорта с учетом требований инвалидов-колясочников. Из-за отсутствия звукового сопровождения, остановки недоступны для инвалидов по зрению. Одна из причин - высокая стоимость работ: для обустройства одного остановочного пункта необходимо 2 миллиона рублей. В прошлом году в Хабаровске для маломобильных граждан были оборудованы всего две остановки.



