Молодые семьи Хабаровска получат соцвыплату на покупку жилья

В Хабаровске свидетельства на получение социальной выплаты на покупку жилья получат 92 молодые семьи. Общая сумма финансирования составит более 140 миллионов рублей. Претендовать на улучшение жилищных условий в рамках муниципальной программы могут семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В прошлом году большинство участников приобрели готовое жилье на вторичном рынке, две семьи самостоятельно занялись строительством жилого дома, и лишь одна погасила ипотечный кредит.

«Размер социальной выплаты на семью из пяти человек составляет 1 миллион 825 тысяч рублей. В два раза меньше получит семья, состоящая из двух человек. Кроме этого, для участников программы предусмотрены дополнительные социальные выплаты при рождении ребенка. В прошлом году 165 тысяч рублей получили 11 хабаровских семей»,- рассказала начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.

Сейчас семьи, претендующие на социальную выплату, готовят документы, подтверждающие их участие в муниципальной программе. И уже в апреле они получат свидетельства, которые должны использовать до конца декабря этого года.