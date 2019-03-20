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Молодые семьи Хабаровска получат соцвыплату на покупку жилья
В Хабаровске свидетельства на получение социальной выплаты на покупку жилья получат 92 молодые семьи. Общая сумма финансирования составит более 140 миллионов рублей. Претендовать на улучшение жилищных условий в рамках муниципальной программы могут семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В прошлом году большинство участников приобрели готовое жилье на вторичном рынке, две семьи самостоятельно занялись строительством жилого дома, и лишь одна погасила ипотечный кредит.
Сейчас семьи, претендующие на социальную выплату, готовят документы, подтверждающие их участие в муниципальной программе. И уже в апреле они получат свидетельства, которые должны использовать до конца декабря этого года.
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