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Дмитрий Медведев дал поручения по финансированию нацпроектов в регионах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручения, направленные на скорейшую организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщает сайт Правительства.
Отмечается, что также будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов.
В Правительстве отметили, что Минфин России обеспечит сопровождение указанной работы в единой информационной системе «Электронный бюджет» и единой информационной системе в сфере государственных закупок.
Кроме того, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко рассмотрят вопрос о заключении в 2019 году соглашений на предоставление трансфертов из федерального бюджета в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, сразу на весь срок реализации национальных проектов, говорится в сообщении.
Накануне премьер на заседании президиума президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил региональным властям начинать работу по решению задач, зафиксированных в национальных проектах, сразу же после распределения соответствующего финансирования из бюджета.
Глава Правительства подчеркнул, что говорит не только о текущем годе, но обо всей предстоящей работе над национальными проектами. «Иными словами, этим можно заниматься с 1 января, а не позже. Иными словами, также можно проводить конкурсы в самом начале года», - добавил он.
Кроме того, премьер-министр заявил, что федеральные министерства и ведомства должны подробно разъяснять региональным властям их право начинать работу по реализации нацпроектов в указанные сроки.
В свою очередь выступающие кураторами нацпроектов вице-премьеры должны контролировать этот процесс.
Он отметил, что на данный момент все российские субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий, но при этом из указанных средств регионами потрачено немного.
«С одной стороны, это объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность, но с другой стороны, нужно настроить систему управления национальными проектами таким образом, чтобы существующие процессы не мешали, а, наоборот, помогали достижению существующих целей», - сказал премьер.
«Кроме того, если в ходе исполнения региональных проектов их расходные обязательства будут выходить за пределы доведенных трансфертов, то правительство готово принимать решения о предоставлении права на заключение соглашений на весь срок реализации этого обязательства», - продолжил глава Правительства.
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