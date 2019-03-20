Дмитрий Медведев дал поручения по финансированию нацпроектов в регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручения, направленные на скорейшую организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщает сайт Правительства.

Отмечается, что также будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов.

«В резолюции, которую подписал Дмитрий Медведев в адрес высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, говорится, что главы регионов должны обеспечить проведение мероприятий по скорейшему заключению соглашений (контрактов) по реализации мероприятий национальных проектов (программ) и доложить о результатах этой работы руководителям проектных комитетов для подготовки доклада в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проекта», - говорится в сообщении на сайте Правительства.

В Правительстве отметили, что Минфин России обеспечит сопровождение указанной работы в единой информационной системе «Электронный бюджет» и единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Кроме того, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко рассмотрят вопрос о заключении в 2019 году соглашений на предоставление трансфертов из федерального бюджета в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, сразу на весь срок реализации национальных проектов, говорится в сообщении.

Накануне премьер на заседании президиума президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил региональным властям начинать работу по решению задач, зафиксированных в национальных проектах, сразу же после распределения соответствующего финансирования из бюджета.

«Региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, то есть, проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете», - сказал он.

Глава Правительства подчеркнул, что говорит не только о текущем годе, но обо всей предстоящей работе над национальными проектами. «Иными словами, этим можно заниматься с 1 января, а не позже. Иными словами, также можно проводить конкурсы в самом начале года», - добавил он.

Кроме того, премьер-министр заявил, что федеральные министерства и ведомства должны подробно разъяснять региональным властям их право начинать работу по реализации нацпроектов в указанные сроки.

В свою очередь выступающие кураторами нацпроектов вице-премьеры должны контролировать этот процесс.

«Причем консультации должны проходить, что называется, в режиме онлайн. Здесь нужно с коллегами из регионов работать, чтобы не затягивать с реализацией национальных проектов. Там колоссальный объем задач и довольно сжатые сроки. Это касается, кстати сказать, и тех решений, которые в регионах должны приниматься. Я имею в виду их внутренние распорядительные документы, нормативные акты - все это нужно подверстывать под такой график процессов», - сказал Медведев.

Он отметил, что на данный момент все российские субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий, но при этом из указанных средств регионами потрачено немного.

«С одной стороны, это объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность, но с другой стороны, нужно настроить систему управления национальными проектами таким образом, чтобы существующие процессы не мешали, а, наоборот, помогали достижению существующих целей», - сказал премьер.

«Кроме того, если в ходе исполнения региональных проектов их расходные обязательства будут выходить за пределы доведенных трансфертов, то правительство готово принимать решения о предоставлении права на заключение соглашений на весь срок реализации этого обязательства», - продолжил глава Правительства.

«Наконец, нужно совершенствовать сами правила о контрактной системе, чтобы регионы могли начинать расходовать средства как можно быстрее», - заметил он.