Жители Хабаровского края провели на больничном почти 4 млн дней

Расходы на оплату листков нетрудоспособности в крае превысили 3 миллиарда рублей. Специалисты отдела назначения и осуществления страховых выплат подсчитали - жители края в прошлом году провели на больничном 3 882 954 дня. Это на 177 417 дней больше, чем в 2017 году.

Каждый работник в среднем находился на больничном около 13 дней. На оплату листков нетрудоспособности выделили свыше 3 млрд руб. – на 400 млн больше, чем в 2017 году. Среднедневной размер пособия вырос и составил 966 рублей.

За 2018 год жителям края выписано 300 000 больничных листка, из них 50 608 в электронном виде (17 %). Больше всего электронных больничных было оформлено в г.Комсомольск-на-Амуре.

С начала текущего года жители Хабаровского края уже получили 22 812 электронных больничных. Всего с начала реализации этого проекта в регионе выдано 78 495 электронных листков.