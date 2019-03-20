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Жители Хабаровского края провели на больничном почти 4 млн дней
Расходы на оплату листков нетрудоспособности в крае превысили 3 миллиарда рублей. Специалисты отдела назначения и осуществления страховых выплат подсчитали - жители края в прошлом году провели на больничном 3 882 954 дня. Это на 177 417 дней больше, чем в 2017 году.
Каждый работник в среднем находился на больничном около 13 дней. На оплату листков нетрудоспособности выделили свыше 3 млрд руб. – на 400 млн больше, чем в 2017 году. Среднедневной размер пособия вырос и составил 966 рублей.
За 2018 год жителям края выписано 300 000 больничных листка, из них 50 608 в электронном виде (17 %). Больше всего электронных больничных было оформлено в г.Комсомольск-на-Амуре.
С начала текущего года жители Хабаровского края уже получили 22 812 электронных больничных. Всего с начала реализации этого проекта в регионе выдано 78 495 электронных листков.
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