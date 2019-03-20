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«Роуд Шоу» устроили хабаровским застройщикам
В министерстве строительства Хабаровского края состоялась презентация крупных проектов, в которых могут поучаствовать подрядные организации. За несколько недель до начала конкурсных процедур застройщикам рассказали об особенностях подачи документов.
Речь идет о двух крупных заказах, которые включены в план закупок КГКУ «Служба заказчика министерства строительства» на март этого года.
По информации пресс-службы правительства региона, это IV этап реконструкции краевой набережной. Работы на участке в районе яхт-клуба должны начаться в июне 2019 года. Около 909 млн рублей на эти цели регион получил в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма".
Кроме того, застройщикам предложили поучаствовать в конкурсе на возведение единого комплекса гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Это инженерная защита поселков Менделеево, Победа, микрорайонов Парковый и Парус, протяженностью около 17 километров. По конкурсу будет определен генеральный подрядчик, который получит многолетний контракт стоимостью около 9 млрд рублей.
Закупочные процедуры займут около двух месяцев. После этого подрядчики, победившие в конкурсах, смогут приступить к работам.
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