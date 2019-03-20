«Роуд Шоу» устроили хабаровским застройщикам

В министерстве строительства Хабаровского края состоялась презентация крупных проектов, в которых могут поучаствовать подрядные организации. За несколько недель до начала конкурсных процедур застройщикам рассказали об особенностях подачи документов.

- По закону, чтобы обеспечить конкурентную среду, мы заранее оповещаем застройщиков. На так называемое «Роуд Шоу» были приглашены руководители саморегулируемых организаций в области строительства, подрядные организации, зарегистрированные на территории края. Это позволит им лучше подготовиться к конкурсу, собрать необходимую документацию и в целом оценить свои силы, - отмечает начальник управления строительства и строительных материалов регионального минстроя Алексей Дубов.

Речь идет о двух крупных заказах, которые включены в план закупок КГКУ «Служба заказчика министерства строительства» на март этого года.

По информации пресс-службы правительства региона, это IV этап реконструкции краевой набережной. Работы на участке в районе яхт-клуба должны начаться в июне 2019 года. Около 909 млн рублей на эти цели регион получил в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма".

Кроме того, застройщикам предложили поучаствовать в конкурсе на возведение единого комплекса гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Это инженерная защита поселков Менделеево, Победа, микрорайонов Парковый и Парус, протяженностью около 17 километров. По конкурсу будет определен генеральный подрядчик, который получит многолетний контракт стоимостью около 9 млрд рублей.

Закупочные процедуры займут около двух месяцев. После этого подрядчики, победившие в конкурсах, смогут приступить к работам.