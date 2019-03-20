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Навигация на Амуре начнется раньше
Речная навигация на Амуре у Хабаровска в этом году откроется 27 апреля. Сроки сдвинулись в связи с климатическими особенностями этого года, а также по просьбам дачников. Теплоходы выйдут по маршрутам «Хабаровск – Новокаменка», «Хабаровск - Победа» и «Хабаровск – Парус». Также откроется навигация на городских маршрутах по 18 остановочным пунктам для дачников.
В настоящее время перевозчики проводят плановые ремонтные работы по подготовке теплоходов и дебаркадеров. Ведется замена двигателей «Метеоров», работающих на скоростной линии Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре, и на теплоходе «Заря». Как сообщает пресс-служба правительства региона, новые двигатели придут из Санкт-Петербурга с завода-изготовителя ООО «Дальзипсервис» к апрелю текущего года.
Специалисты предупреждают, что организация пассажирских перевозок по маршрутам «Хабаровск – Победа» и «Хабаровск – Парус» может быть ограничена по гидрологическим условиям в связи с малым количеством снега, выпавшим зимой и прогнозируемым низким уровнем воды в реках. Министерство промышленности и транспорта края осуществляет мониторинг уровня воды рек Амурского бассейна.
Для жителей Комсомольска-на-Амуре первые рейсы запланированы на 10 мая 2019 года по маршрутам «Комсомольск-на-Амуре – Пивань» и «Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы». На скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре» первый рейс состоится 25 мая 2019 года.
В Николаевске-на-Амуре первый рейс по маршруту «Николаевск-на-Амуре – Денисовка» запланирован на 22 мая 2019 года.
Расписание движения теплоходов остается таким же, как и в прошлом году. Изменения коснутся только режима работы на скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». Графики движения судов согласованы с администрациями районов по пути следования. Отправление пассажирских судов запланировано из Комсомольск-на-Амуре – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, из Николаевска-на-Амуре – по понедельникам, средам, пятницам, субботам.
В министерстве промышленности и транспорта края готовы ответить на все вопросы пассажиров об организации перевозок по телефону «горячей линии» (4212) 30 62 07.
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