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В Хабаровском крае стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
Досрочный период ЕГЭ в регионе пройдет с 20 марта по 10 апреля. В нем примут участие 158 человек, в том числе 154 выпускников прошлых лет, три студента из учебных заведений среднего профессионального образования и один человек, не сдавший экзамены ранее.
Результаты первого экзамена будут известны после 1 апреля. В пунктах досрочного периода 15 марта проведен тренировочный экзамен по математике профильного уровня с участием 285 одиннадцатиклассников.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для тестирования системы видеонаблюдения с трансляцией на портал «Смотри ЕГЭ» организована работа регионального центра онлайн наблюдения на базе Педагогического института Тихоокеанского государственного университета с привлечением 14 студентов - онлайн-наблюдателей.
Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 27 мая, школьники напишут тесты по географии и литературе. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября. В этом году экзамены планируют сдать 6786 человек.
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