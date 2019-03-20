В Хабаровском крае стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ в регионе пройдет с 20 марта по 10 апреля. В нем примут участие 158 человек, в том числе 154 выпускников прошлых лет, три студента из учебных заведений среднего профессионального образования и один человек, не сдавший экзамены ранее.

- Для сдачи ЕГЭ будет задействовано 3 пункта проведения экзамена в Бикине, в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. Все пункты оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Обеспечено присутствие сотрудников полиции и медицинских работников, - рассказала начальник отдела краевого минобрнауки Екатерина Кошельникова.

Результаты первого экзамена будут известны после 1 апреля. В пунктах досрочного периода 15 марта проведен тренировочный экзамен по математике профильного уровня с участием 285 одиннадцатиклассников.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для тестирования системы видеонаблюдения с трансляцией на портал «Смотри ЕГЭ» организована работа регионального центра онлайн наблюдения на базе Педагогического института Тихоокеанского государственного университета с привлечением 14 студентов - онлайн-наблюдателей.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 27 мая, школьники напишут тесты по географии и литературе. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября. В этом году экзамены планируют сдать 6786 человек.