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В Хабаровском крае с разрешением работают чуть больше 2,6 тыс машин такси
В Хабаровском крае растет число легальных таксомоторных перевозчиков. В прошлом году выдано более 800 разрешений. С января 2019 года оформлено 178 таких документов, это почти на десять процентов больше предыдущего периода. По информации комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, сейчас в регионе легально работают 2648 машин. Их владельцами являются 42 юридических лица и 730 индивидуальных предпринимателей.
Получить разрешение не составит труда. Заявление можно подать в комитет, филиал МФЦ, а также в электронном виде через интернет-портал государственных услуг. В среднем процедура занимает не более 10 дней. Пошаговая инструкция оформления документа размещена на сайте комитета. За разрешение сроком действия в пять лет необходимо заплатить 531 рубль. Стоимость его в Хабаровском крае одна из самых низких по стране.
Для профилактики ситуации регулярно организуются плановые проверки предпринимателей, занимающихся таксомоторными перевозками. Как сообщает пресс-служба правительства региона, также возобновилась практика проведения рейдов комитета совместно с ГИБДД по Хабаровску и общественниками. Во время мероприятия проверяется наличие на автомобилях такси опознавательных фонарей и цветографических схем («шашечек»), у водителей – оформленных путевых листов и диагностических карт техосмотра. Одна из таких профилактических операций «Такси» состоялась на днях. По итогам выявлен один водитель, управляющий автомобилем с незаконно установленным опознавательным фонарем такси. Ему предстоит оплатить штраф об административном правонарушении.
Напомним, каждый пассажир легко может получить информацию обо всех легально работающих в крае автомобилях такси. Реестр выданных разрешений постоянно обновляется на сайте комитета.
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