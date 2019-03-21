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Комсомольчане могут пройти бесплатное флюорографическое обследование
22 марта с 7.00 до 13.00, в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом, Комсомольский-на-Амуре межрайонный противотуберкулезный диспансер проводит день открытых дверей.
В этот день все желающие могут пройти флюорографическое обследование по адресу: ул. Культурная, 7 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность).
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