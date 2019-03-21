В арбитражном суде Хабаровского края прошла битва за «Полесье»

13 марта в арбитражном суде прошла битва за «Полесье»

Речь идёт о доме, в котором законные владельцы вот уже пятый год не могут получить свои квартиры. Оказывается, в наши дни приобретённого и уже почти полученного жилья можно лишиться, и для этого даже не потребуется участие «чёрных риелторов».

Жилой комплекс «Полесье» состоит из трёх домов. Два из них были сданы и заселены, а третьему не повезло. Когда уже практически построенный дом из-за формальных несостыковок в проекте угодил под банкротство, его обитатели запаниковали. И пришедшая к управлению команда убедительно сыграла роль защитников простых людей от злого застройщика. Бригаду «спасителей» возглавила конкурсная управляющая Светлана Аксютина. Но всю черновую работу и, скорее всего, создание самой схемы взял на себя её верный сподвижник адвокат Алексей Гордейчик.





Нехорошая квартира

По закону конкурсный управляющий должен проследить, чтобы все дольщики, внёсшие деньги, получили своё жильё. Несложная задача, когда речь идёт о доме, который был официально сдан в эксплуатацию и принят Стройнадзором. И это не просто слова – перерезать ленточку приезжал сам губернатор и эксперты три дня буквально жили в этом доме, проверяя его по кирпичику.

Но если бы всё было так просто, чем бы потом занимались честные адвокаты?

И с сентября 2018 года адвокат Гордейчик уверенно рассказывает людям о том, как он рвётся передать им в собственность их же квартиры. Просто ему, видимо, всё время мешают какие-то досадные мелочи.

Прежде всего, ему, вероятно, мешают сами жильцы. 13 марта адвокат, всё также честно глядя в глаза судье, заявил, что жильцы поддержали приостановку передачи квартир. Поскольку шел уже третий год сражения за дом, людей стали терзать смутные сомнения. И многие дольщики пришли на процесс лично, чтобы проконтролировать, как происходит защита их интересов. Услышав, что среди них было какое-то голосование за остановку передачи квартир, эти люди были ошарашены.

Но реакция присутствующих жильцов не остановила Гордейчика. Оказывается, раздать жильё дольщикам ему мешает одна нехорошая квартира. Это квартира гражданина Цевелева, которая неожиданно выросла в размерах – с 30 квадратных метров до 150.

Тут нет никакой мистики – просто над домом был кем-то надстроен новый, неучтённый этаж. Который почему-то приписали к квартире Цевелева. В результате возникла формальная разница между суммой требований дольщиков (в которых квартира Цевелева учтена как обычная) и документами конкурсного управляющего. И вот адвокат Гордейчик разводит руками – дескать, я бы и рад всё раздать, но по документам не проходит. Надо сначала привести в соответствие, а уж потом … Но какая может быть уверенность в этом «потом», когда речь идёт о доме, способном загадочным образом отрастить себе новый этаж?

Попробуем разобраться в этом чудесном приращении квартиры. Уж не решил ли кто-то в Хабаровске закосить под Воланда?

На момент введения дома в эксплуатацию четвёртый этаж в здании отсутствовал. Его нет ни в техпаспорте дома, ни в договоре с гражданином Цевелевым, где значатся лишь его скромные 30 квадратов. Операция по увеличению квартиры была каким-то образом проделана уже после перехода дома в руки конкурсного управляющего. После чего был изготовлен новый технический паспорт. По которому чердак дома чудесным образом превратился в жилой этаж и оказался приписан к квартире, выбранной, вероятно, случайным образом.

Только пятикратный рост жилплощади вряд ли принёс счастье гражданину Цевелеву. Потому что теперь эти «лишние» метры, по всей видимости, используются для того, чтобы создать путаницу и не передавать ему никакой квартиры вообще. А заодно – и всем остальным дольщикам. Возникает вполне логичное предположение, что присвоение чердаку статуса четвёртого этажа с последующими манипуляциями потребовалось лишь для создания формальной причины, чтобы отказать в передаче всех квартир.

Сейчас гражданин Цевелев через суд требует забрать у него «лишние» метры. Судопроизводство движется неспешно – процесс состоится только в середине мая. Но и это не решит полностью проблему, поскольку бригада Гордейчика может продолжить маневрировать переродившимся чердаком, обнаруживая новые формальные несоответствия.





Тактика стервятника: как заработать на банкротстве

Важная оговорка – мы не хотим очернять профессию конкурсного управляющего. Уверены, в большинстве своем это приличные люди, работающие, чтобы защитить вложенные людьми деньги. Собственно, для этого закон и предусматривает процедуру банкротства.

Но есть и те, кто видят в попавшем под банкротство предприятии жертву. И простые дольщики не сразу способны разглядеть в действиях такого управляющего хищническую тактику.

Не нам судить, кто есть кто – мы просто предаём огласке известные нам факты. И предлагаем всем дольщикам смотреть на ситуацию критически, помня, что интересы конкурсного управляющего могут совершенно не совпадать с их интересами.

Чтобы понять, почему так происходит, объясним, как конкурсный управляющий может заработать на банкротстве. Самый простой способ – навязывать предприятию совершенно ненужные расходы.

Сквозь все судебные заседания у адвоката Гордейчика красной нитью проходит мысль – с домом что-то не так, в нём надо что-то изменить, достроить, переделать. Для пришедших на суд жильцов эта потребность не очевидна – они уже успели побывать в своих квартирах и никаких препятствий для заселения не обнаружили.

Но кто ищет, тот всегда найдёт. Бригада Гордейчика зачем-то начинает заново проверку уже введённого в эксплуатацию дома. Они вызывают пожарную инспекцию, и принципиальные пожарные, конечно же, находят причины, из-за которых дом может сгореть (напоминаем, что рядом вот уже несколько лет стоят дома-близнецы, построенные по тому же проекту).

Чтобы не оставить огню ни малейшего шанса, инспекция предложила пропитать внутренние перекрытия дома защитным составом. В данном случае вряд ли можно найти более сложный и абсурдный способ защиты от пожара. Для его реализации придётся полностью разобрать и собрать заново внутренности дома. И даже это бы ещё ничего, но огнезащитный состав, который предполагается применить, выветривается в течение года. То есть, если быть последовательным, перекрытия придётся разбирать ежегодно. Что будет обходиться жильцам в каких-то 16 миллионов рублей. А в качестве бонуса – удовольствие жить в доме с периодически исчезающими перекрытиями.

Если бы конкурсного управляющего действительно волновала пожарная безопасность, он мог бы просто обшить перекрытия негорючим материалом. Вероятно, это решение показалось адвокату Гордейчику недостойным, ведь обшивку потребуется выполнить лишь один раз и стоить это будет всего лишь 2,5 миллиона рублей.

Но ежегодная пропитка перекрытий - это так, разминка. Вызванные адвокатом эксперты написали заключение, в соответствии с которым в доме слишком низкий подвал. Вообще-то речь идёт о малоэтажном строении, у которого по проекту подвала не было вовсе, только подпол. Но мы уже ничему не удивляемся. Итак, в доме по документам появился подвал, который должен обладать высотой не менее 1,8 м.

Если в случае со сборкой-разборкой перекрытий ещё звучали какие-то конкретные цифры, то во сколько дольщикам обойдётся модернизация подвала - вообще непонятно. Непонятно даже каким образом бригада Гордейчика собирается воплощать эти планы в жизнь. Будут ли они каким-то образом выдалбливать пол подвального помещения вглубь. Или предпочтут просто снести дом, чтобы, надстроив подвал, собрать его заново.

Вероятно, не желая утомлять присутствующих дольщиков всеми этими ненужными подробностями, адвокат Гордейчик предложил суду утвердить необходимость переделок с открытой сметой. В его заявлении нет ни перечня работ, ни их общей стоимости, ни даже способа, по которому эти работы и их стоимость будут определены. Если бы речь шла о защите интересов дольщиков, разве не разумно было бы вынести все эти вопросы на их общее собрание?

Но нет, принципиальный адвокат попросил суд разрешить ему выполнять любые работы и за любые деньги. Решение суда с открытой сметой могло бы узаконить многое. К счастью, что-то удержало судью.





Операция по устранению собственников

Приращение этажей, сборка-разборка перекрытий, углубление подвала – все это выглядит чересчур даже для очень предприимчивого управляющего.

Складывается впечатление, что бригада Гордейчика не просто хочет выжать с объекта по максимуму. Похоже, им нужен весь дом. В чехарде нелепых инициатив можно увидеть логику, если допустить, что управляющий просто хочет любыми способами оспорить ввод дома в эксплуатацию и забрать у людей уже построенные квартиры.

Если предполагаемая нами схема сработает, адвокат Гордейчик попросту устранит законных собственников и будет безраздельно управлять не введённым в эксплуатацию домом. Что будет дальше – можно предположить, посмотрев на другой дом, который бригада Гордейчика взяла в оборот на несколько лет раньше. Это самый старый долгострой Хабаровска, расположенный по ул. Фрунзе (застройщик - ООО «Мир Автаркии»). Именно с него в феврале и началось наше расследование деятельности адвоката и его команды.

В «Мире Автаркии» всех дольщиков определили в ЖСК во главе с всё тем же Алексеем Гордейчиком. По уставу этого ЖСК у дольщиков есть право платить деньги за то, что их дом будет бесконечно достраиваться и перестраиваться. И надеяться, что эти работы когда-нибудь да закончатся. Только вот в доме, который к моменту банкротства, по заключению Стройнадзора, был почти готов, работы длятся уже более десяти лет.

Дольщиков «Мира Автаркии» для начала обязали выплатить разовые взносы сверх стоимости уже оплаченного ими жилья – по 20 тысяч рублей за квадратный метр. Затем руководство ЖСК ввело обязательные ежемесячные взносы. А за неоплату этих взносов руководство ЖСК уполномочило себя забирать у дольщиков их квартиры, в качестве компенсации возвращая по 5 – 10 тысяч за квадратный метр (за жильё, находящееся практически в самом центре!). Но и эти деньги ЖСК обещает выплатить когда-нибудь потом, после продажи изъятых у дольщиков квартир.

И в «Полесье», и в «Автаркии» мы, похоже, наблюдаем разные стадии одной и той же схемы получения бесконечного дохода с дольщиков. На основании странных экспертиз выполняются работы, которые через год прекращаются или теряют смысл. И всё начинается заново. В ходе этого процесса растёт лишь количество квартир у организатора схемы. А решения проблемы не видно даже в перспективе.





Дольщики наносят ответный удар

Алчность – прямой путь к катастрофе. Пока адвокат Гордейчик разрабатывал различные манипуляции, в России изменилось законодательство.

Из закона исчезла категория малоэтажного строительства, которая регулировалась своими нормативами и правилами регистрации. Теперь, если благодаря действиям адвоката разрешение на ввод дома будет отозвано, его придётся получать по совершенно другим правилам. Более того, как только к дому прирастили четвёртый этаж, стало недействительным разрешение на строительство. В российских реалиях прохождение всех необходимых инстанций может занять период где-то от «многих лет» и до «вечности».

Практически это означает, что квартиры, скорее всего, не достанутся никому – ни их законным владельцам, ни бригаде Гордейчика. Впрочем, в любом случае, пока идут суды, у Гордейчика и Аксютиной будет работа и зарплата.

Эту идиллию нарушают лишь сами жильцы, ставшие, как видно, лишними в своём же доме. Придя 13 марта в суд, дольщики смогли убедиться, кто именно тормозит передачу квартир.

В том числе благодаря публикациям в СМИ недовольные действиями адвоката Гордейчика люди стали объединяться. Люди из разных жилых комплексов стали искать друг в друге опору против общей беды.

Кроме того, Алексей Гордейчик не предвидел того, что застройщик «Полесья» не бросит своих жильцов. Застройщик предложил людям предельно простой выход – получить свои квартиры по мировому соглашению, в обход всех схем, разработанных Гордейчиком.

13 марта суд не передал людям их квартиры, но и не узаконил «открытую смету» на бесконечную перестройку дома. Формально это ничья, но, по-видимому, Гордейчик почувствовал неладное. В какой-то момент его нервы не выдержали, и он набросился на одного из журналистов, попытавшись вытолкнуть его из зала. Оперативно подоспевшие приставы призвали адвоката к порядку.

Гордейчику оставалось лишь прокричать напоследок, что журналисты вмешиваются в его личную жизнь. Не вполне понятно, почему отношения адвоката с дольщиками стали его «личной жизнью», если только не усмотреть в этих словах обидную для дольщиков метафору. Ну и, конечно же, адвокат пригрозил подать в суд за оскорбление его чести и достоинства.



Сергей Шевченко





Продолжение темы. Начало в № 8 от 20-27 февраля 2019 г.