«Цифровой Хабаровск» начнется с туристического интернет-портала

Для сайта будет разработана интерактивная карта Хабаровска, предусмотрены виртуальные экскурсии и услуги аудиогида, специально для которого будут установлены WiFi-метки в исторических местах. Туристический портал – часть амбициозного IT-проекта «Цифровой Хабаровск». Его концепцию представил начальник управления информационных технологий городской администрации Вадим Варады.

По планам разработчиков, проект будет состоять из шести элементов, среди которых геоинформационная система (для решения вопросов землепользования, строительства, экологии и многих других) и система автоматизации сферы ЖКХ. В качестве еще одного элемента будут реализованы новые технологии в области энергосбережения, что позволит дистанционно обрабатывать данные счетчиков энергоресурсов. Система видеонаблюдения обеспечит безопасность в общественных местах, учреждениях культуры и спорта, образования, на дорогах краевого центра. Одной из важнейших частей «Цифрового Хабаровска» станет информационный ресурс «Город Хабаровск», на котором через портал «Госуслуги» сможет зарегистрироваться каждый горожанин. Сейчас решается вопрос о финансировании глобального проекта.

«Данный проект - это цифровизация экономики, создание «умного» города, и мы уже уверенно движемся в этом направлении. Но вот единой системы, единого понимания концепции, без которого немыслима жизнь в будущем, пока нет. Это наша цель», - заявил мэр Сергей Кравчук.

Уже сейчас в Хабаровске можно получить 65 муниципальных услуг в цифровом виде. Разработан интернет-ресурс «Добровольцы Хабаровска», который стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик и рекомендован экспертным жюри для дальнейшего тиражирования по всей России. Разработан и функционирует инвестиционный портал города Хабаровска. Сайт «Доступная среда» призван помочь людям с ограниченными возможностями. Только за последние три года разработано и модернизировано 40 информационных ресурсов, которые необходимы для решения вопросов местного значения.

Программные продукты собственной разработки, информационные системы и ресурсы, внедренные муниципалитетом за последние три года, неоднократно были отмечены дипломами международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».