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Обыски в правительстве Хабаровского края могут быть не последними
Стало известно, что сегодня задержаны бывший зампред регионального правительства по экономическим вопросам Василий Шихалев и президент лесопромышленного холдинга «BM Group» Александр Пудовкин. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая 2019 года.
О деталях расследования в том же релизе Генпрокуратуры РФ говорится, что «…с октября 2013 года по сентябрь 2018 год бывший чиновник правительства Хабаровского края, курировавший реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории региона, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, руководимой его знакомым. В результате этого, несмотря на неисполнение обязательств в рамках проекта по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края, лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, причинив лесному фонду ущерб в размере более 9 млрд рублей».
Напомним, в понедельник вечером в связи с расследованием этого дела в кабинетах нескольких заместителей председателей правительства Хабаровского края прошли обыски, которые глава региона Сергей Фургал лично никак не прокомментировал.
В попытке сохранить свои имиджевые позиции, глава региона заявил через пресс-службу, что это он начал наводить порядок в разных сферах. При этом активно муссируется привязка фигурантов уголовного дела к предшественнику Фургала Вячеславу Шпорту.
Сообщалось, что обыски, проведенные сотрудниками регионального УФСБ, коснулись первого зампреда правительства Игоря Аверина, соратника Виктора Ишаева, и зампреда по социальным вопросам Наталии Пудовкиной (де-юре – экс-супруги одного из фигурантов дела Александра Пудовкина, де-факто – его «гражданской» жены), назначенных на свои должности Сергеем Фургалом после победы на губернаторских выборах. Также прозвучали фамилии зампреда правительства– министра экономического развития края Виктора Калашникова, работавшего в предыдущем составе, и первого зампреда правительства – министра финансов края Александра Кацубы, который трудился бок обок не только с Вячеславом Шпортом, но и с Виктором Ишаевым.
Источники, близкие к следствию, не исключают, что список лиц, которые будут привлечены по этому громкому делу в качестве подозреваемых, может расшириться.
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