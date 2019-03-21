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Строительство очистных Хабаровск ведет в одиночку
Несмотря на финансовые трудности, в городе продолжается возведение второй очереди очистных сооружений канализации и сточных вод. Раньше финансовую поддержку по реализации проекта оказывали федеральный центр и краевое правительство. Сейчас средства на стратегически важный для Хабаровска объект - более 50 миллионов рублей - выделяются только из муниципального бюджета.
В декабре 2013-го в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс главной насосной станции. В 2017-м специалисты запустили станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, еще через год - обводной самотечный коллектор. Несмотря на это, мощность очистных всего 210 тысяч кубометров в сутки. Около 30 % стоков бегут прямиком в Амур. При возведении второй очереди и реконструкции действующей канализационной системы Хабаровск смог бы собирать и отправлять на очистку все сточные воды.
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