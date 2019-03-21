Строительство очистных Хабаровск ведет в одиночку

Несмотря на финансовые трудности, в городе продолжается возведение второй очереди очистных сооружений канализации и сточных вод. Раньше финансовую поддержку по реализации проекта оказывали федеральный центр и краевое правительство. Сейчас средства на стратегически важный для Хабаровска объект - более 50 миллионов рублей - выделяются только из муниципального бюджета.

«Строительство разбито на 20 этапов, 2 из них уже выполнены. Сейчас ведутся работы по обустройству главной насосной станции 2-го пускового комплекса. К сожалению, финансирование выделяется только из городского бюджета. Федеральная программа, куда был включен этот объект, завершилась еще в 2013 году, а краевое правительство перестало поддерживать программу в 2016-м», - рассказал и.о. начальника городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Алексей Краснер.

В декабре 2013-го в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс главной насосной станции. В 2017-м специалисты запустили станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, еще через год - обводной самотечный коллектор. Несмотря на это, мощность очистных всего 210 тысяч кубометров в сутки. Около 30 % стоков бегут прямиком в Амур. При возведении второй очереди и реконструкции действующей канализационной системы Хабаровск смог бы собирать и отправлять на очистку все сточные воды.