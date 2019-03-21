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"Управляйка" в Хабаровске решила не вывозить мусор
Экскаваторы и грузовики выдвинулись к домам по улице Трехгорной. Несмотря на минусовые температуры, смрад от отходов разносится по всей округе. Управляющая компания ООО «Дом-сервис», которая обслуживает ветхий жилой фонд, напрямую собирает плату с жильцов, но при этом не выполняет свои обязательства - не вывозит мусор и не опустошает выгребные ямы. Сейчас решается вопрос о лишении жилищной организации лицензии на право управления домами. С самого утра возле дома №77 по улице Трехгорной работает тяжелая техника. Для того, чтобы собрать и вывезти весь мусор, который здесь появляется с периодичностью раз в три месяца, КАМАЗу пришлось сделать четыре рейса.
Около 200 тысяч рублей потребовалась на разбор одной свалки, а их только в Краснофлотском районе 15.
Территорию возле домов по улице Трехгорной очистили от мусора, но если на смену жилищной организации «Дом-сервис» в ближайшее время не придет другая управляющая компания, то уже через несколько дней там снова начнет расти гора мусора.
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