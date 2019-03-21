"Управляйка" в Хабаровске решила не вывозить мусор

Экскаваторы и грузовики выдвинулись к домам по улице Трехгорной. Несмотря на минусовые температуры, смрад от отходов разносится по всей округе. Управляющая компания ООО «Дом-сервис», которая обслуживает ветхий жилой фонд, напрямую собирает плату с жильцов, но при этом не выполняет свои обязательства - не вывозит мусор и не опустошает выгребные ямы. Сейчас решается вопрос о лишении жилищной организации лицензии на право управления домами. С самого утра возле дома №77 по улице Трехгорной работает тяжелая техника. Для того, чтобы собрать и вывезти весь мусор, который здесь появляется с периодичностью раз в три месяца, КАМАЗу пришлось сделать четыре рейса.

«В этом районе семь жилых домов неканализованного фонда. Есть управляющая компания, но она полностью устранилась от своих обязательств по санитарному содержанию территории»,- рассказывает начальник отела комитета по управлению Краснофлотским районом Людмила Леванова.

Около 200 тысяч рублей потребовалась на разбор одной свалки, а их только в Краснофлотском районе 15.

«Для уборки бесхозных территорий и ликвидации на них мусорных залежей из муниципального бюджета нашему району выделено более миллиона рублей. В ходе конкурса, будет определена подрядная организация, которая и займется наведением порядка»,- рассказал и.о. председателя комитета по управлению Краснофлотским районом Антон Наконечный.

Территорию возле домов по улице Трехгорной очистили от мусора, но если на смену жилищной организации «Дом-сервис» в ближайшее время не придет другая управляющая компания, то уже через несколько дней там снова начнет расти гора мусора.