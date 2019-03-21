Общественники Комсомольска-на-Амуре проверят детское питание

Организацию питания в детских учреждениях и школах Комсомольска-на-Амуре проверят общественники. Причиной тому послужил ряд случаев, когда в учреждения, где организовано питание детей, поставлялись продукты питания, не соответствующие ГОСТу. В частности, были выявлены поставки фальсифицированных молочных продуктов: сыра и масла.

Комиссия проверит не только качество поставляемой продукции, но и ценообразование при заключении контрактов.

«Есть информация, что руководители некоторых учреждений заключают контракты по завышенным ценам при равных предлагаемых условиях качества. Таким образом, добросовестные поставщики не получают контракты, а дети получают некачественные продукты питания», - рассказали в общественном совете.

Отметим, в Комсомольске-на-Амуре созданы и функционируют муниципальные предприятия, основным видом деятельности которых является обеспечение продуктами питания школ, больниц и детских садов.