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Общественники Комсомольска-на-Амуре проверят детское питание
Организацию питания в детских учреждениях и школах Комсомольска-на-Амуре проверят общественники. Причиной тому послужил ряд случаев, когда в учреждения, где организовано питание детей, поставлялись продукты питания, не соответствующие ГОСТу. В частности, были выявлены поставки фальсифицированных молочных продуктов: сыра и масла.
Комиссия проверит не только качество поставляемой продукции, но и ценообразование при заключении контрактов.
Отметим, в Комсомольске-на-Амуре созданы и функционируют муниципальные предприятия, основным видом деятельности которых является обеспечение продуктами питания школ, больниц и детских садов.
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