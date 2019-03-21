Школьникам Хабаровского края придумали занятия на весенние каникулы

Весенние каникулы для школьников в крае пройдут с 25 по 31 марта. В это время будут работать детские объединения в 367 образовательных учреждениях и в четырех загородных оздоровительных лагерях. Для 110 тысяч школьников запланировано более 530 мероприятий.

- Загородные лагеря начнут принимать детей уже с 24 марта. Это детский центр «Созвездие», «Молодежный центр «Западный», оздоровительный лагерь «Энергетик» и «Металлург». Их смены составят не менее семи дней. В школах будут открыты 218 лагерей дневного пребывания с питанием. Они начнут свою работу с 22 марта и примут более пяти тысяч школьников, - рассказала заместитель министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в период весенних каникул будут работать 182 профильных объединения волонтеров, вожатых, экскурсоводов, экологов и трудовые объединения. Школьники посетят театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, бассейны, тренажерные залы, пройдут по туристским маршрутам.

Для детей из разных районов края запланированы экскурсионные туры в Солнечный, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Группы школьников посетят Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Владивосток и Благовещенск. Во Всероссийский детский центр «Океан» на весенние каникулы отправится 41 школьник.