Уголовное дело против экс-замглавы Хабаровского края инициировало УФСБ региона

18 марта Управление ФСБ России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении руководителя коммерческой организации и бывшего высокопоставленного чиновника правительства Хабаровского края, действовавших в сфере лесопромышленного комплекса.

В результате противоправной деятельности бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в особо крупном размере.

- По местам работы и жительства злоумышленников, а также их связей проведены оперативно-следственные действия. В настоящее время организаторы противоправной деятельности задержаны и помещены под арест. Уголовное дело возбуждено в порядке ст. 37 УПК РФ по результатам оперативно-служебной деятельности сотрудников краевого УФСБ. Информацией об иных проверках, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, УФСБ России по Хабаровскому краю не располагает, - комментирует ситуацию пресс-служба регионального УФСБ.

Напомним, в кабинетах четырех заместителей главы Хабаровского края Сергея Фургала прошли обыски. Следователи обыскали кабинеты зампредседателя правительства Хабаровского края. В попытке сохранить свои имиджевые позиции, глава региона заявил через пресс-службу, что это он начал наводить порядок в разных сферах.