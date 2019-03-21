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Уголовное дело против экс-замглавы Хабаровского края инициировало УФСБ региона
18 марта Управление ФСБ России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении руководителя коммерческой организации и бывшего высокопоставленного чиновника правительства Хабаровского края, действовавших в сфере лесопромышленного комплекса.
В результате противоправной деятельности бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в особо крупном размере.
Напомним, в кабинетах четырех заместителей главы Хабаровского края Сергея Фургала прошли обыски. Следователи обыскали кабинеты зампредседателя правительства Хабаровского края. В попытке сохранить свои имиджевые позиции, глава региона заявил через пресс-службу, что это он начал наводить порядок в разных сферах.
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