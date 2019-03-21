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Хабаровский боец дебютирует в UFC
Боец смешанного стиля Арман Царукян стал первым хабаровчанином, выступающим в сильнейшем промоушене мира - Ultimate Fighting Championship (UFC). Спортсмен дебютирует в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Соперником Царукяна станет другой россиянин Ислам Махачев, входящий в число 15 лучших спортсменов UFC.
22-летний Арман Царукян провел 14 боев в ММА, одержав победы в 13 из них. 27-летний Махачев имеет 17 боев в карьере, 16 из них победных. Контракт хабаровчанина с UFC рассчитан на четыре боя.
Добавим, что 13 апреля в Хабаровске состоится международный турнир по современному панкратиону «Кубок мэра-2019». Зрители смогут увидеть девять поединков лучших бойцов смешанного стиля. Главным боем вечера станет противостояние хабаровчанина Евгения Рязанова и американца Чарльза Беннетта.
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