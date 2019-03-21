Хабаровский боец дебютирует в UFC

Боец смешанного стиля Арман Царукян стал первым хабаровчанином, выступающим в сильнейшем промоушене мира - Ultimate Fighting Championship (UFC). Спортсмен дебютирует в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Соперником Царукяна станет другой россиянин Ислам Махачев, входящий в число 15 лучших спортсменов UFC.

«Мы целый год работали на достижение этой цели. Шли к ней несколькими путями, в итоге сумели подписать контракт через менеджера в Таиланде. Бои Армана в федерации современного панкратиона привели его в восторг. Дебютный бой будет непростым, соперник намного выше в рейтинге, зато победа над ним позволит подняться наверх. Мпахачев – удобный по стилю оппонент для Царукяна. Ударная техника у него попроще, а в борьбе удивить нашего спортсмена очень тяжело», - отметил президент федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

22-летний Арман Царукян провел 14 боев в ММА, одержав победы в 13 из них. 27-летний Махачев имеет 17 боев в карьере, 16 из них победных. Контракт хабаровчанина с UFC рассчитан на четыре боя.

Добавим, что 13 апреля в Хабаровске состоится международный турнир по современному панкратиону «Кубок мэра-2019». Зрители смогут увидеть девять поединков лучших бойцов смешанного стиля. Главным боем вечера станет противостояние хабаровчанина Евгения Рязанова и американца Чарльза Беннетта.