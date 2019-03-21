Ориентировщики Хабаровского края поборются за медали чемпионата мира

В Швеции стартовал чемпионат и первенство мира по спортивному ориентированию. Хабаровский край представляют 8 спортсменов. Александра Трегубец, Софья Кузнецова, Максим Жилин и Николай Таран будут бороться за медали первенства мира. Мария Воробьёва поборется за награды первенства Европы среди спортсменов до 17 лет.

Награды чемпионата мира оспорят Сергей Горланов, Алёна Трапезникова и Анастасия Кравченко. Прямые трансляции доступны на официальном сайте чемпионата https://orienteering.sport/