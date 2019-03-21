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Пятилетие комплекса ГТО отметят в Хабаровском крае
Во всех районах края в связи с пятилетием Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проходят спортивные мероприятия. Они начались с Николаевского района, где 17 марта завершился зимний фестиваль среди общеобразовательных учреждений. Участие в нем приняли ученики пяти школ Николаевска-на-Амуре, в том числе школьники коррекционной школы.
Большинство праздничных и спортивных событий запланированы на ближайшие выходные. Так, 23 марта для воспитанников пяти детских садов Хабаровска организуют игровые лекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Советско-Гаванском и Ульчском районах жителям, успешно выполнившим нормативы, торжественно вручат знаки отличия ГТО. В Амурском, Аяно-Майском и им.Лазо районах в субботу и воскресенье состоятся единые дни тестирования. Все желающие смогут попробовать свои силы, выполнив нормативы ГТО.
Также в муниципальных районах пройдут дни открытых дверей в Центрах тестирования.
Напомним, Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» президентом РФ был подписан 24 марта 2014 года. За пять лет более 9,5 миллионов жителей страны всех возрастов привлечены к подготовке и выполнению нормативов. В Хабаровском крае обладателями знаков отличия ГТО стали больше 20 тысяч человек.
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