Пятилетие комплекса ГТО отметят в Хабаровском крае

Во всех районах края в связи с пятилетием Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проходят спортивные мероприятия. Они начались с Николаевского района, где 17 марта завершился зимний фестиваль среди общеобразовательных учреждений. Участие в нем приняли ученики пяти школ Николаевска-на-Амуре, в том числе школьники коррекционной школы.

Большинство праздничных и спортивных событий запланированы на ближайшие выходные. Так, 23 марта для воспитанников пяти детских садов Хабаровска организуют игровые лекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Советско-Гаванском и Ульчском районах жителям, успешно выполнившим нормативы, торжественно вручат знаки отличия ГТО. В Амурском, Аяно-Майском и им.Лазо районах в субботу и воскресенье состоятся единые дни тестирования. Все желающие смогут попробовать свои силы, выполнив нормативы ГТО.

Также в муниципальных районах пройдут дни открытых дверей в Центрах тестирования.

- Наша главная задача – приобщить жителей края к регулярным занятиям спортом. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО - это не только возможность проверить свои собственные силы, но и укрепить здоровье, - отметил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

Напомним, Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» президентом РФ был подписан 24 марта 2014 года. За пять лет более 9,5 миллионов жителей страны всех возрастов привлечены к подготовке и выполнению нормативов. В Хабаровском крае обладателями знаков отличия ГТО стали больше 20 тысяч человек.