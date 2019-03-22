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Школу в "Волочаевском городке" должны сдать в сентябре 2020 года
Устранить отставание от графика и сдать школу в срок - такое поручение подрядной организации, которая возводит учреждение образования в микрорайоне «Волочаевский городок», дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник проинспектировал строительство важных социальных объектов. На пустыре неподалеку от новеньких девятиэтажек рабочие готовят площадку под фундамент будущей школы. Аналогичный проект уже реализован в Хабаровске (лицей «Звездный»). Однако, с учетом рельефа местности, проектировщикам пришлось его доработать.
На стройплощадке без выходных трудится бригада из 28 человек. Их количество уже через несколько недель подрядчик готов увеличить в три раза. Это позволит не только сократить двухнедельный срок отставания от графика, но и опередить его.
Навалиться на работу придется и строителям, которые капитально ремонтируют детский сад на улице Лермонтова. В 90-х годах прошлого века в здании располагался отдел милиции, а последних два года оно пустовало.
Строителям пришлось полностью заменить все инженерные коммуникации и кровлю. В дошкольном образовательном учреждении планируется разместить 4 группы на сто человек. Маленькие жители краевого центра получат ключи от детского сада в конце мая - ко Дню рождения Хабаровска.
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