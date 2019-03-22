Школу в "Волочаевском городке" должны сдать в сентябре 2020 года

Устранить отставание от графика и сдать школу в срок - такое поручение подрядной организации, которая возводит учреждение образования в микрорайоне «Волочаевский городок», дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник проинспектировал строительство важных социальных объектов. На пустыре неподалеку от новеньких девятиэтажек рабочие готовят площадку под фундамент будущей школы. Аналогичный проект уже реализован в Хабаровске (лицей «Звездный»). Однако, с учетом рельефа местности, проектировщикам пришлось его доработать.

«Принято неординарное решение: стадион с беговыми дорожками будет обустроен на железобетонных сваях-колоннах», - доложил директор МКУ «Служба заказчика» Виталий Блоцкий.

На стройплощадке без выходных трудится бригада из 28 человек. Их количество уже через несколько недель подрядчик готов увеличить в три раза. Это позволит не только сократить двухнедельный срок отставания от графика, но и опередить его.

«По срокам передать объект городу строители должны в октябре 2020 года. Необходимо увеличить темпы работ и постараться открыть школу на месяц раньше - к началу учебного года»,- обращаясь к директору подрядной организации, сказал Сергей Кравчук.

Навалиться на работу придется и строителям, которые капитально ремонтируют детский сад на улице Лермонтова. В 90-х годах прошлого века в здании располагался отдел милиции, а последних два года оно пустовало.

«Мы вернули здание в отрасль образования, выделили на капитальный ремонт более 50 миллионов рублей. На этом объекте нет отставания. Надеемся, что через два месяца мы откроем здесь уютный детский сад»,- сказал мэр.

Строителям пришлось полностью заменить все инженерные коммуникации и кровлю. В дошкольном образовательном учреждении планируется разместить 4 группы на сто человек. Маленькие жители краевого центра получат ключи от детского сада в конце мая - ко Дню рождения Хабаровска.